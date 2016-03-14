Юные кировчане узнали о масленичной неделе в старой Вятке

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«Никакое блинное застолье не обойдётся без масла. До двадцатого века в каждом доме была вот такая маслобойка и мутовка. Последняя похожа на современный венчик для миксера. А чтобы изготовить масло, в маслобойку закладывались сливки, лучше пожирнее, и каждый член семьи взбивал их до твёрдого состояния. Это далеко не быстрый процесс».

«Они понимают, что, на самом деле, чтобы испечь блин, испечь пирог, хлебушек, что это большой вообще-то труд, труд всей семьи, и поэтому нужны были большие семьи, чтобы все друг другу помогали, все были дружные, потому что без дружной семьи как ты получишь простой хлебушек с маслицем или блин с маслом?».

Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой и празднует Масленицу. О традициях масленичной недели сегодня можно узнать в краеведческом музее.Что обозначает каждый день масленичной недели, как наши предки пекли блины, откуда появлялись мука и масло? Ответы на эти вопросы пришли узнать учащиеся второго класса. Как в доме появлялась мука в музее можно увидеть на практике: в каждом селе была мельница, а в каждом доме - жернова.А месили тесто в большой деревянной квашне, а чтобы оно настоялось, его клали возле печки.Когда ребята узнают о тонкостях и сложностях приготовления этих, на первый взгляд, обычных продуктов, то отношение к хлебу и блинам меняется, становится более бережным и тёплым.Впрочем, Масленица - это не только совместный процесс по приготовлению и поеданию блинов, это, в том числе, и народные игры и забавы. В каждый день праздника они отличались друг от друга. В некоторых из них школьники также приняли непосредственное участие.