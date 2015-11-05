В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой

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«На той выставке люди могут со мной познакомиться через картины, в которые я вложила свою душу. Некоторые работы написаны на пленэрах, в частности во Владимире. После окончания школы я хочу поехать учиться в Петербург».

В детской художественной школе сегодня можно познакомиться через картины с художником, который вложил в них душу. На первой персональной выставке воспитанницы школы Софьи Лучининой побывал Иван Швецов.В свои 15 лет Софья стала стипендиатом управления культуры администрации города Кирова, также она отмечена дипломом "Гордость Вятки 2018". Основу экспозиции составляют картины, написанные гуашью, а также акварельные этюды. Называется выставка - "Знакомство". Основа работ - натюрморты, архитектура и сюжетные композиции на историческую тему.На торжественном открытии экспозиции было сказано очень много добрых слов об авторе этих работ. Хвалила свою ученицу и педагог Софьи, Ольга Арабаджи.Персональные выставки в жизни любого начинающего художника служат своеобразной точкой отсчёта, первой ступенькой. Это очень важный момент становления, который заставляет двигаться дальше, творить, восхищать, быть примером для своих младших товарищей по художественному цеху.