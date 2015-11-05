В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой
В свои 15 лет Софья стала стипендиатом управления культуры администрации города Кирова, также она отмечена дипломом "Гордость Вятки 2018". Основу экспозиции составляют картины, написанные гуашью, а также акварельные этюды. Называется выставка - "Знакомство". Основа работ - натюрморты, архитектура и сюжетные композиции на историческую тему.
СОФЬЯ ЛУЧИНИНА, ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
ОЛЬГА АРАБАДЖИ, УЧИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Очень хорошо, что эта выставка состоялась. Автор достоит её. Она с большой ответственностью пишет картины».
СОФЬЯ ЛУЧИНИНА, ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Ольга Вячеславовна всегда меня поддерживала, помогла развиться во мне бойцовским качествам. Я ее очень люблю как педагога».
Персональные выставки в жизни любого начинающего художника служат своеобразной точкой отсчёта, первой ступенькой. Это очень важный момент становления, который заставляет двигаться дальше, творить, восхищать, быть примером для своих младших товарищей по художественному цеху.
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