ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

07 марта 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.8430
EURO: 74.4158
Погода в городе Кирове:
утром:  -12...-10°C
днём:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой

Вчера, 18:02 | Просмотров: 119 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В детской художественной школе сегодня можно познакомиться через картины с художником, который вложил в них душу. На первой персональной выставке воспитанницы школы Софьи Лучининой побывал Иван Швецов.

В свои 15 лет Софья стала стипендиатом управления культуры администрации города Кирова, также она отмечена дипломом "Гордость Вятки 2018". Основу экспозиции составляют картины, написанные гуашью, а также акварельные этюды. Называется выставка - "Знакомство". Основа работ - натюрморты, архитектура и сюжетные композиции на историческую тему.

В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой СОФЬЯ ЛУЧИНИНА, ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«На той выставке люди могут со мной познакомиться через картины, в которые я вложила свою душу. Некоторые работы написаны на пленэрах, в частности во Владимире. После окончания школы я хочу поехать учиться в Петербург».
 
 
На торжественном открытии экспозиции было сказано очень много добрых слов об авторе этих работ. Хвалила свою ученицу и педагог Софьи, Ольга Арабаджи.

В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой ОЛЬГА АРАБАДЖИ, УЧИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Очень хорошо, что эта выставка состоялась. Автор достоит её. Она с большой ответственностью пишет картины».

СОФЬЯ ЛУЧИНИНА, ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Ольга Вячеславовна всегда меня поддерживала, помогла развиться во мне бойцовским качествам. Я ее очень люблю как педагога».

Персональные выставки в жизни любого начинающего художника служат своеобразной точкой отсчёта, первой ступенькой. Это очень важный момент становления, который заставляет двигаться дальше, творить, восхищать, быть примером для своих младших товарищей по художественному цеху.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет.

16:54 05.03.2019


В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет.

В апреле в Кирове начнут ямочный ремонт.

16:09 05.03.2019


В апреле в Кирове начнут ямочный ремонт.

В Кирове построят 4 новые дороги.

16:05 05.03.2019


В Кирове построят 4 новые дороги.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16:00 05.03.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Самые эрудированные школьники Кирова отправились на финал IV Интеллектуальной олимпиады ПФО.

15:52 05.03.2019


Самые эрудированные школьники Кирова отправились на финал IV Интеллектуальной олимпиады ПФО.

Март - месяц профилактики туберкулеза.

11:06 05.03.2019


Март - месяц профилактики туберкулеза.

В Кировской области начнут выплачивать 5 тысяч рублей на второго ребенка, не посещающего детский сад.

11:02 05.03.2019


В Кировской области начнут выплачивать 5 тысяч рублей на второго ребенка, не посещающего детский сад.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧС

20:47 06.03.2019


Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧС

Кировчане подают заявления на получение нового пособия

20:45 06.03.2019


Кировчане подают заявления на получение нового пособия

В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой

18:02 06.03.2019


В ДХШ открылась первая персональная выставка юной художницы Софьи Лучининой

Юные кировчане узнали о масленичной неделе в старой Вятке

18:01 06.03.2019


Юные кировчане узнали о масленичной неделе в старой Вятке

"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейды

17:59 06.03.2019


"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Персональная выставка юной художницы Юлии Чураковой

05.11.2015


Персональная выставка юной художницы Юлии Чураковой

В художественной школе представлены работы Дарьи Малышевой и Алины Абдулхаковой

16.10.2018


В художественной школе представлены работы Дарьи Малышевой и Алины Абдулхаковой

Выставка "Пленэр-2015" в Детской художественной школе г. Кирова

08.10.2015


Выставка "Пленэр-2015" в Детской художественной школе г. Кирова

Выставка Валерии Ворожцовой в детской художественной школе

01.10.2015


Выставка Валерии Ворожцовой в детской художественной школе

Выставка в детской художественной школе

12.02.2009


Выставка в детской художественной школе

В художественной школе открылась выставка работ Алексея Потехина

05.10.2018


В художественной школе открылась выставка работ Алексея Потехина

Популярные новости

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

28.02.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

01.03.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

01.03.2019


В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

26.02.2019


Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

26.02.2019


В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх