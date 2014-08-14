В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"

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«Нарядную делать, с зонтиком, с сумочкой, с муфточкой, можно и кормилицу делать, это очень простой образ - фартук и в руках ребенок, а если мы делаем нарядную барыню, там уже фантазия работает до предела, то есть лишняя оборочка, лишний цветочек, лишний завиточек».

«Выставка "Благословите женщину" посвящена женской судьбе, она рассказывает, какие события наполняют жизнь женщины, о ее мировоззрении, о том, что для нее важно, для нее важна семья, поэтому на нашей выставке много семейной темы, для нее важна карьера в наше время, здесь есть у нас певицы и музыканты-женщины».

В канун праздника 8 марта в музее дымковской игрушки открылась новая выставка. В работах мастериц прошлого и современности - рассказ о мире женщины, важных событиях её жизни, о том, что наполняет её внутренний мир.Любая композиция у Екатерины Удальцовой придумывается и начинается от барыни, и обязательно в цветущем возрасте. Даже в сказочных сюжетах мастерица с неохотой лепит бабушек. Новая дымковская игрушка отправится гулять и выбирать новую шляпку. Поэтому и цвета будут ярче, чтобы глаз радовали.В каждой игрушке есть настроение и душа, и чаще всего у Екатерины они получаются озорные. Чем объяснить, что этот промысел всегда был исключительно женским, не знает никто, ни исследователи, ни сами мастерицы. Бывало, и мужчины пробовали лепить, но никогда надолго не задерживались. А в Дымкове в середине XIX столетия игрушку из глины делали около 50 мастериц.И в наши дни, как и столетие назад, мастерицы воспевают красоту, статность, трудолюбие, хозяйственность русской женщины, способной вскормить и вырастить детей, создать уют в доме, подарить радость близким.Неудивительно, что именно дымковская барыня, известная всему миру, наиболее полно и ярко передаёт характер русской женщины – гостеприимный, заботливый и сильный. На выставке представлены произведения разного времени из фондов музея, а также работы современных мастериц. К выставке готовились дымковчанки разного возраста, и каждая в игрушке передаёт своё видение женской судьбы.