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Новости / Культура

В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"

Сегодня, 17:09 | Просмотров: 65 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В канун праздника 8 марта в музее дымковской игрушки открылась новая выставка. В работах мастериц прошлого и современности - рассказ о мире женщины, важных событиях её жизни, о том, что наполняет её внутренний мир.

Любая композиция у Екатерины Удальцовой придумывается и начинается от барыни, и обязательно в цветущем возрасте. Даже в сказочных сюжетах мастерица с неохотой лепит бабушек. Новая дымковская игрушка отправится гулять и выбирать новую шляпку. Поэтому и цвета будут ярче, чтобы глаз радовали.

В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"ЕКАТЕРИНА УДАЛЬЦОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Нарядную делать, с зонтиком, с сумочкой, с муфточкой, можно и кормилицу делать, это очень простой образ - фартук и в руках ребенок, а если мы делаем нарядную барыню, там уже фантазия работает до предела, то есть лишняя оборочка, лишний цветочек, лишний завиточек».
 
 
В каждой игрушке есть настроение и душа, и чаще всего у Екатерины они получаются озорные. Чем объяснить, что этот промысел всегда был исключительно женским, не знает никто, ни исследователи, ни сами мастерицы. Бывало, и мужчины пробовали лепить, но никогда надолго не задерживались. А в Дымкове в середине XIX столетия игрушку из глины делали около 50 мастериц.

В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Среди фигурок людей больше всего женских - няни-кормилицы, барыни, барышни, водоноски, модницы - дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками. У каждой - свой характер, отличаются они и набором деталей, и степенью сложности. И всегда каждую фигурку дымковчанки тщательно отделывали со всех сторон, создавая впечатление движения складок пышной юбки. Все эти женские образы с тонкой талией удивительно красивы и изящны».

И в наши дни, как и столетие назад, мастерицы воспевают красоту, статность, трудолюбие, хозяйственность русской женщины, способной вскормить и вырастить детей, создать уют в доме, подарить радость близким.

В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ":
«Выставка "Благословите женщину" посвящена женской судьбе, она рассказывает, какие события наполняют жизнь женщины, о ее мировоззрении, о том, что для нее важно, для нее важна семья, поэтому на нашей выставке много семейной темы, для нее важна карьера в наше время, здесь есть у нас певицы и музыканты-женщины».
 
 
Неудивительно, что именно дымковская барыня, известная всему миру, наиболее полно и ярко передаёт характер русской женщины – гостеприимный, заботливый и сильный. На выставке представлены произведения разного времени из фондов музея, а также работы современных мастериц. К выставке готовились дымковчанки разного возраста, и каждая в игрушке передаёт своё видение женской судьбы.


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