В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"
Любая композиция у Екатерины Удальцовой придумывается и начинается от барыни, и обязательно в цветущем возрасте. Даже в сказочных сюжетах мастерица с неохотой лепит бабушек. Новая дымковская игрушка отправится гулять и выбирать новую шляпку. Поэтому и цвета будут ярче, чтобы глаз радовали.
ЕКАТЕРИНА УДАЛЬЦОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Среди фигурок людей больше всего женских - няни-кормилицы, барыни, барышни, водоноски, модницы - дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками. У каждой - свой характер, отличаются они и набором деталей, и степенью сложности. И всегда каждую фигурку дымковчанки тщательно отделывали со всех сторон, создавая впечатление движения складок пышной юбки. Все эти женские образы с тонкой талией удивительно красивы и изящны».
И в наши дни, как и столетие назад, мастерицы воспевают красоту, статность, трудолюбие, хозяйственность русской женщины, способной вскормить и вырастить детей, создать уют в доме, подарить радость близким.
МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ":
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