Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

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В музей Васнецовых вернулись 33 предмета после реставрации. Около года над ними трудились специалисты отделов реставрации металла, мебели, скульптуры, тканей, масляной живописи.После различных исследований и кропотливой работы по восстановлению экспонатам был возвращен исторический облик. Удалены - грязь, различные наслоения, пятна. Укреплены некоторые фрагменты основы. Поверхность деревянных и металлических предметов покрыта специальным защитным слоем. Среди отреставрированных экспонатов полотно неизвестного художника "Дидал и Икар", которое является небольшим эскизом какой-то одноименной картины. В 20 веке считалось, что это работа Павла Брюлова. Однако, сравнение с эталонными образцами не подтверждает авторство известного художника. Также при реставрации оказалось, что использование определенных пигментов, грунта и холста противоречит авторству Брюлова.Также среди отреставрированных экспонатов наперстный крест-мощевик 16 века, серебряная позолоченная чаша 1878 года. В скором времени эти и другие экспонаты можно будет увидеть в экспозиции Вятского художественного музея и на различных выставках.