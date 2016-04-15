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Новости / Культура

Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

Сегодня, 11:12 | Просмотров: 147 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В музей Васнецовых вернулись 33 предмета после реставрации. Около года над ними трудились специалисты отделов реставрации металла, мебели, скульптуры, тканей, масляной живописи.

После различных исследований и кропотливой работы по восстановлению экспонатам был возвращен исторический облик. Удалены - грязь, различные наслоения, пятна. Укреплены некоторые фрагменты основы. Поверхность деревянных и металлических предметов покрыта специальным защитным слоем. Среди отреставрированных экспонатов полотно неизвестного художника "Дидал и Икар", которое является небольшим эскизом какой-то одноименной картины. В 20 веке считалось, что это работа Павла Брюлова. Однако, сравнение с эталонными образцами не подтверждает авторство известного художника. Также при реставрации оказалось, что использование определенных пигментов, грунта и холста противоречит авторству Брюлова.

Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации ЕВГЕНИЯ САЗАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«По-прежнему картина неизвестного художника изображает момент побега Дидала и Икара с острова Минос, где они находились в заключении. Если мы всегда думали, что Икар это молодой мальчик, который разбился при неудачном полете, то художник представил его вполне цветущим юношей».

Также среди отреставрированных экспонатов наперстный крест-мощевик 16 века, серебряная позолоченная чаша 1878 года. В скором времени эти и другие экспонаты можно будет увидеть в экспозиции Вятского художественного музея и на различных выставках.


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