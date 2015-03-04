Театр танца "Модерн Бум Балет" взял Гран-При Всероссийского конкурса творчества "Точка взлёта"

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Кировский театр танца "Модерн Бум Балет" вернулся со Всероссийского конкурса творчества "Точка взлёта" с главной наградой - Гран-При. О послевкусии победы и планах артистов на будущее - репортаж Карины Алоян.То, что со стороны выглядит как медитация - на самом деле танец, скорее даже танцевальный спектакль. Практика переосмысления современности через движение - ответы на вопросы, которые волнуют. Эта хореография заставляет "думать".Кажется, они покорили сразу - профессионализмом, творческой манерой и свой, танцевальной искренностью. Недели подготовки, более тысячи участников со всей страны, номер "Три минуты после" и вот она - их точка взлета.Современная хореография социальна. Посредством пластики, музыки и видео-арта артисты говорят о наболевшем. Это воспитывает новую современную публику, готовую воспринимать и сердцем, и головой.Скорее, это про раскрепощение себя через действие и новые возможности своего тела. Правильный настрой - важная часть любого репетиционного процесса и работы над собой.Во многом каждая работа - это эксперимент автора. От замысла до воплощения спектакль растёт и трансформируется, как живой организм. А такие конкурсы - как глоток свежего, творческого воздуха.