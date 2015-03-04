Театр танца "Модерн Бум Балет" взял Гран-При Всероссийского конкурса творчества "Точка взлёта"
То, что со стороны выглядит как медитация - на самом деле танец, скорее даже танцевальный спектакль. Практика переосмысления современности через движение - ответы на вопросы, которые волнуют. Эта хореография заставляет "думать".
- И раз, два, три, четыре, за рукой, вверх.
Кажется, они покорили сразу - профессионализмом, творческой манерой и свой, танцевальной искренностью. Недели подготовки, более тысячи участников со всей страны, номер "Три минуты после" и вот она - их точка взлета.
НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ СТУДИИ ТАНЦА "MODERN BOOM BALLET":
«Номер "Три минуты после" ставил нам балетмейстер из Европы. Там показан вот этот период, эти три минуты, когда считается, что душа еще жива во время вот этого вот сна, клинической смерти».
Современная хореография социальна. Посредством пластики, музыки и видео-арта артисты говорят о наболевшем. Это воспитывает новую современную публику, готовую воспринимать и сердцем, и головой.
МАРИЯ ГРАЧЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ ТАНЦА:
«Мы просто танцевали от души, а потом неожиданно узнали, что победили и все просто в слезах, потому что это непередаваемое чувство».
Скорее, это про раскрепощение себя через действие и новые возможности своего тела. Правильный настрой - важная часть любого репетиционного процесса и работы над собой.
МАРИЯ КОРОВИНА, УЧАСТНИЦА ДЕТСКОЙ СТУДИИ ТАНЦА:
- Танец - там как чудеса.
- А почему?
- Потому что то, что ты любишь - это хорошо.
Во многом каждая работа - это эксперимент автора. От замысла до воплощения спектакль растёт и трансформируется, как живой организм. А такие конкурсы - как глоток свежего, творческого воздуха.
НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ СТУДИИ ТАНЦА "MODERN BOOM BALLET":
«Очень впечатлило общение с членами жюри, то есть были очень компетентные профессиональные люди. Это новый опыт, всегда рост. Конечно, каждая победа - э мотивация к дальнейшему развитию».
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