ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5598
EURO: 72.3651
Погода в городе Кирове:
ночью:  +5...+7°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Вчера, 15:29 | Просмотров: 113 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева. Она учреждена в поддержку литераторов, развивающих в своем творчестве тему спорта и здорового образа жизни. Лауреатом стал член Союза писателей России Олег Шатков.

Это уже не первая награда нового издания Олега Шаткова. Сборник рассказов был отмечен дипломом областного конкурса "Книга года". И состоит он из двух частей, первая - про двух мальчишек, которые часто гуляют со своим отцом.

В Кирове вручили премию имени Бориса ПорфирьеваОЛЕГ ШАТКОВ, ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Б. А. ПОРФИРЬЕВА:
«Ходят в походы, забираются на горы, спускаются в пещеры, живут интересной жизнью и находят много для себя удивительного, и книжка так и называется "Ни-чё себе!"».

Примечательно, что вторая литературная премия имени Бориса Порфирьева была вручена в юбилейный год, 24 июля исполняется 100 лет со дня рождения писателя. Своими воспоминаниями на вечере поделился и первый лауреат премии Валерий Пономарев.

В Кирове вручили премию имени Бориса ПорфирьеваВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЕВ, ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Б.А. ПОРФИРЬЕВА:
«Мне приятно говорить, что я был знаком с Борисом Александровичем, поскольку он знал, что я занимаюсь плаванием, и чтобы никаких шероховатостей не было, детали он должен быть знать, он меня спрашивал, чем отличается брасс от баттерфляя, я ему объяснил, он все записывал это».

Гости праздника вспомнили и творчество Бориса Порфирьева - яркого представителя плеяды литераторов ХХ века, создавшего художественный образ спорта. Также в библиотеке, носящей имя писателя, к его юбилею была обновлена мемориальная экспозиция. На торжестве два лауреата литературной премии имени Порфирьева исполнили любимую песню писателя-фронтовика.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

14:19 16.05.2019


В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

14:09 16.05.2019


В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

13:23 16.05.2019


В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

13:13 16.05.2019


Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

13:07 16.05.2019


В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

15:13 15.05.2019


На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

14:58 15.05.2019


В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

Все новости

Вести. Кировская область

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

18:10 16.05.2019


В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

18:08 16.05.2019


В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

18:06 16.05.2019


За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

15:29 16.05.2019


В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

15:24 16.05.2019


Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Вручение премии Б. Порфирьева

28.07.2014


Вручение премии Б. Порфирьева

Библиотека имени Бориса Порфирьева

27.10.2010


Библиотека имени Бориса Порфирьева

Выставка к 95-летию Бориса Порфирьева

25.07.2014


Выставка к 95-летию Бориса Порфирьева

Вечер памяти Овидия Любовикова

19.05.2014


Вечер памяти Овидия Любовикова

Юбилей библиотеки

26.11.2013


Юбилей библиотеки

Премия имени Салтыкова-Щедрина

28.04.2012


Премия имени Салтыкова-Щедрина

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх