В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева
Это уже не первая награда нового издания Олега Шаткова. Сборник рассказов был отмечен дипломом областного конкурса "Книга года". И состоит он из двух частей, первая - про двух мальчишек, которые часто гуляют со своим отцом.
ОЛЕГ ШАТКОВ, ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Б. А. ПОРФИРЬЕВА:
«Ходят в походы, забираются на горы, спускаются в пещеры, живут интересной жизнью и находят много для себя удивительного, и книжка так и называется "Ни-чё себе!"».
Примечательно, что вторая литературная премия имени Бориса Порфирьева была вручена в юбилейный год, 24 июля исполняется 100 лет со дня рождения писателя. Своими воспоминаниями на вечере поделился и первый лауреат премии Валерий Пономарев.
ВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЕВ, ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Б.А. ПОРФИРЬЕВА:
«Мне приятно говорить, что я был знаком с Борисом Александровичем, поскольку он знал, что я занимаюсь плаванием, и чтобы никаких шероховатостей не было, детали он должен быть знать, он меня спрашивал, чем отличается брасс от баттерфляя, я ему объяснил, он все записывал это».
Гости праздника вспомнили и творчество Бориса Порфирьева - яркого представителя плеяды литераторов ХХ века, создавшего художественный образ спорта. Также в библиотеке, носящей имя писателя, к его юбилею была обновлена мемориальная экспозиция. На торжестве два лауреата литературной премии имени Порфирьева исполнили любимую песню писателя-фронтовика.
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