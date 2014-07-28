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В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева. Она учреждена в поддержку литераторов, развивающих в своем творчестве тему спорта и здорового образа жизни. Лауреатом стал член Союза писателей России Олег Шатков.Это уже не первая награда нового издания Олега Шаткова. Сборник рассказов был отмечен дипломом областного конкурса "Книга года". И состоит он из двух частей, первая - про двух мальчишек, которые часто гуляют со своим отцом.Примечательно, что вторая литературная премия имени Бориса Порфирьева была вручена в юбилейный год, 24 июля исполняется 100 лет со дня рождения писателя. Своими воспоминаниями на вечере поделился и первый лауреат премии Валерий Пономарев.Гости праздника вспомнили и творчество Бориса Порфирьева - яркого представителя плеяды литераторов ХХ века, создавшего художественный образ спорта. Также в библиотеке, носящей имя писателя, к его юбилею была обновлена мемориальная экспозиция. На торжестве два лауреата литературной премии имени Порфирьева исполнили любимую песню писателя-фронтовика.