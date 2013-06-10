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Новости / Культура

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

Вчера, 18:10 | Просмотров: 110 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Сегодня учащиеся 42-ой кировской школы отметили день рождения художника Виктора Васнецова. Дети читали стихи к картинам знаменитого земляка и даже "примерили" образы его героев.

- По заснеженным тропинкам, легкой поступью... колыбельную березкам упоительно поет.
 
 
Арина сегодня в образе Снегурочки, словно только что сошла со знаменитой картины Виктора Васнецова - нашего земляка, великого русского художника.

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова АРИНА, УЧАЩАЯСЯ ШКОЛЫ №42:
«В детстве мы ходили в музей, мне некоторые картины очень понравились, но это было давно, но еще больше я познакомилась с Васнецовым, когда мы начали спектакль устраивать».
 
 
Творчество Васнецова хорошо известно многим, прежде всего благодаря его картинам, посвящённым русским сказкам, былинам, истории. Людмила Багаева так прониклась творчеством знаменитого земляка, что написала стихи к его полотнам. Их у нее уже за 60.

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова ЛЮДМИЛА БАГАЕВА, АВТОР СТИХОВ:
«Я с детства очень люблю сказки, и сказочные герои, изображенные на картинах Васнецова, всегда живут со мной, потому что я большой ребенок».
 
 
Стихи Людмилы Багаевой и картины Васнецова - легли в основу спектакля, который учащиеся 42ой кировской школы поставили к дню рождения великого русского художника. Готовились дети основательно: для полноты образа шили костюмы, некоторые - брали напрокат. Сами мастерили декорации.

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова ЕКАТЕРИНА ФЕРТИКОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ № 42:
«Основная мысль, конечно, подробно познакомиться с творчеством Васнецова. Мы должны все равно это детям передать, а особенно культуру вятского края. Эта наша обязанность».

Изучать культуру, историю не просто по учебникам, а через творчество - гораздо увлекательнее, поэтому детвора с большим удовольствием взялась за дело. И уже в ожидании новых, интересных идей.


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