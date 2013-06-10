В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

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- По заснеженным тропинкам, легкой поступью... колыбельную березкам упоительно поет.

«В детстве мы ходили в музей, мне некоторые картины очень понравились, но это было давно, но еще больше я познакомилась с Васнецовым, когда мы начали спектакль устраивать».

«Я с детства очень люблю сказки, и сказочные герои, изображенные на картинах Васнецова, всегда живут со мной, потому что я большой ребенок».

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