В 2019 году «Васнецовский пленэр» получит субсидию из федерального бюджета.

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Решение было принято на экспертном совете по отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий для реализации творческих проектов в сфере культуры.

В 2019 году Всероссийский «Васнецовский пленэр» будет проводиться в четырнадцатый раз.

Проект стартовал в 2006 году по инициативе КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» при поддержке Правительства Кировской области.

С 2015 года проведение пленэра получает поддержку Министерства культуры РФ. В 2018 году пленэр получил статус «академический» Российской академии художеств.

В этом году Всероссийский «Васнецовский пленэр» пройдет в Кирове и Кировской области в сентябре. Художники будут работать на улицах областного центра и в его живописных окрестностях.

По итогам в Вятском художественном музее откроется выставка. Во время пленэра планируется проведение мастер-классов для учащихся детских художественных школ Кировской области и студентов Вятского художественного училища имени А.А. Рылова.