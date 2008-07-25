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Новости / Культура

В 2019 году «Васнецовский пленэр» получит субсидию из федерального бюджета.

Сегодня, 14:42 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Решение было принято на экспертном совете по отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий для реализации творческих проектов в сфере культуры.
 
В 2019 году Всероссийский «Васнецовский пленэр» будет проводиться в четырнадцатый раз.
 
Проект стартовал в 2006 году по инициативе КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» при поддержке Правительства Кировской области.
 
С 2015 года проведение пленэра получает поддержку Министерства культуры РФ. В 2018 году пленэр получил статус «академический» Российской академии художеств.
 
В этом году Всероссийский «Васнецовский пленэр» пройдет в Кирове и Кировской области в сентябре. Художники будут работать на улицах областного центра и в его живописных окрестностях.
 
По итогам в Вятском художественном музее откроется выставка. Во время пленэра планируется проведение мастер-классов для учащихся детских художественных школ Кировской области и студентов Вятского художественного училища имени А.А. Рылова.


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