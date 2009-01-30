Выставка к юбилею звания «Почетный гражданин города Кирова»

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Полвека назад было учреждено звание "Почётный гражданин города Кирова". К этой большой дате в Диораме открылась выставка под названием "Гордость и Слава города Кирова". Экспозиция рассказывает о кировчанах, которые прославили свой город в самых разных сферах.Каждый сантиметр музейных стеллажей заполнен фотографиями и предметами. Чего здесь только нет - награды, личные вещи, одежда, спортивный инвентарь. Все, что может рассказать о человеке деятельном и незаурядном. Так можно сказать про всех, кому присвоили звание "Почётный гражданин города Кирова".Звание "Почетный гражданин города Кирова" было учреждено в 1969 году Кировским городским советом депутатов. За пятьдесят лет звание было присвоено 53-м горожанам. Это учителя, врачи, строители, космонавты, руководители предприятий, общественные деятели - все те, кто своими делами оставил в городе о себе память. Павел Шабалин неоднократно признавался лучшим альпинистом России. Под его руководством в Кирове ежегодно проводятся чемпионаты и первенства России по ледолазанию, а в последние годы и этапы Кубка Мира. Павел Эдуардович лично совершил 30 восхождений высшей категории трудности, чем не перестает восхищать молодое поколение кировчан.Мастера художественной резьбы по дереву - Геннадия Лопатина знают многие кировчане. Это он нарядил деревянным узором ворота музея Салтыкова-Щедрина, музей художника Хохрякова, изготовил изящную летнюю читальню для библиотеки Герцена. Мало кто знает, что хранитель Вятской домовой резьбы отставной военный. 25 лет жизни Геннадий Яковлевич отдал вооруженным силам - железнодорожным войскам.Выставка "Гордость и слава Кирова" рассказывает о тех, благодаря кому наш город известен не только в России, но и во всем мире. Увидеть наших почетных горожан и узнать о них чуть больше можно в кировской Диораме.