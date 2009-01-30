Выставка к юбилею звания «Почетный гражданин города Кирова»
Каждый сантиметр музейных стеллажей заполнен фотографиями и предметами. Чего здесь только нет - награды, личные вещи, одежда, спортивный инвентарь. Все, что может рассказать о человеке деятельном и незаурядном. Так можно сказать про всех, кому присвоили звание "Почётный гражданин города Кирова".
НИКОЛАЙ ГАРЯЕВ, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРОВА:
«Как раз старались, чтобы индивидуальность каждого проявилась. Они ведь все разные. А тут вон посмотрите - чего только нет».
Звание "Почетный гражданин города Кирова" было учреждено в 1969 году Кировским городским советом депутатов. За пятьдесят лет звание было присвоено 53-м горожанам. Это учителя, врачи, строители, космонавты, руководители предприятий, общественные деятели - все те, кто своими делами оставил в городе о себе память. Павел Шабалин неоднократно признавался лучшим альпинистом России. Под его руководством в Кирове ежегодно проводятся чемпионаты и первенства России по ледолазанию, а в последние годы и этапы Кубка Мира. Павел Эдуардович лично совершил 30 восхождений высшей категории трудности, чем не перестает восхищать молодое поколение кировчан.
ВСЕВОЛОД ШИБАНОВ:
«Мне понравился золотой ледокол за восхождение на гору, которая равна трем останкинским телебашням. Там очень трудно и кислорода мало. Там сложно - я бы точно туда не поднялся».
Мастера художественной резьбы по дереву - Геннадия Лопатина знают многие кировчане. Это он нарядил деревянным узором ворота музея Салтыкова-Щедрина, музей художника Хохрякова, изготовил изящную летнюю читальню для библиотеки Герцена. Мало кто знает, что хранитель Вятской домовой резьбы отставной военный. 25 лет жизни Геннадий Яковлевич отдал вооруженным силам - железнодорожным войскам.
ГЕННАДИЙ ЛОПАТИН, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРОВА:
«Участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали, закончил военную академию в Ленинграде, служил, преподавал. Здоровье подвело - вернулся на Родину. Где родился там и пригодился».
Выставка "Гордость и слава Кирова" рассказывает о тех, благодаря кому наш город известен не только в России, но и во всем мире. Увидеть наших почетных горожан и узнать о них чуть больше можно в кировской Диораме.
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