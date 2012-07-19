Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры"
Несколько месяцев упорного труда. Хор "Орлята" репетирует несколько раз в неделю. Ребята оттачивают свое вокальное мастерство, чтобы потом блеснуть им. В очередной раз за пределами страны "Орлята" выступили в Минске, на фестивале "Белорусские узоры".
СЕРГЕЙ ШЕВЕЛЕВ:
Отметило жюри и вокалистов. Артём Нопин из "Орлят" стал лауреатом первой степени за исполнение народной песни.
АРТЁМ НОПИН:
ИРИНА ХАЛЯВИНА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА "ОРЛЯТА":
«Сегодня мы готовимся к большому концерту на Театральной площади", который пройдет 24-го мая. Это день славянской культуры и письменности. На этом концерте наш коллектив участвует в составе сводного хора мальчиков».
На Театральной площади "Орлята" исполнят, в том числе, гимн города Кирова.
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