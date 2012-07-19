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«Мы готовились почти весь этот год к этому конкурсу. Это для нас престижный конкурс. Мы готовились долго».

«Там было очень интересно. Все красиво. Оформлено все хорошо».

Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры". Музыкальный фестиваль пришел в Минске. Вятские исполнители завоевали диплом лауреата первой степени.Несколько месяцев упорного труда. Хор "Орлята" репетирует несколько раз в неделю. Ребята оттачивают свое вокальное мастерство, чтобы потом блеснуть им. В очередной раз за пределами страны "Орлята" выступили в Минске, на фестивале "Белорусские узоры".Всего коллектив исполнил на конкурсе три композиции. Жюри фестиваля оценило талант кировских исполнителей. Ребята получили диплом лауреата первой степени.Отметило жюри и вокалистов. Артём Нопин из "Орлят" стал лауреатом первой степени за исполнение народной песни.Сейчас мальчики готовятся к очередному концерту. Уже на этой неделе "Орлят" смогут услышать кировчане на главной площади областного центра.На Театральной площади "Орлята" исполнят, в том числе, гимн города Кирова.