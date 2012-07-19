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Новости / Культура

Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры"

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 68 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры". Музыкальный фестиваль пришел в Минске. Вятские исполнители завоевали диплом лауреата первой степени.

Несколько месяцев упорного труда. Хор "Орлята" репетирует несколько раз в неделю. Ребята оттачивают свое вокальное мастерство, чтобы потом блеснуть им. В очередной раз за пределами страны "Орлята" выступили в Минске, на фестивале "Белорусские узоры".

Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры"СЕРГЕЙ ШЕВЕЛЕВ:
«Мы готовились почти весь этот год к этому конкурсу. Это для нас престижный конкурс. Мы готовились долго».
 
 
Всего коллектив исполнил на конкурсе три композиции. Жюри фестиваля оценило талант кировских исполнителей. Ребята получили диплом лауреата первой степени.

Отметило жюри и вокалистов. Артём Нопин из "Орлят" стал лауреатом первой степени за исполнение народной песни.

Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры"АРТЁМ НОПИН:
«Там было очень интересно. Все красиво. Оформлено все хорошо».
 
 
Сейчас мальчики готовятся к очередному концерту. Уже на этой неделе "Орлят" смогут услышать кировчане на главной площади областного центра.

Кировский хор "Орлята" покорил "Белорусские узоры"ИРИНА ХАЛЯВИНА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА "ОРЛЯТА":
«Сегодня мы готовимся к большому концерту на Театральной площади", который пройдет 24-го мая. Это день славянской культуры и письменности. На этом концерте наш коллектив участвует в составе сводного хора мальчиков».

На Театральной площади "Орлята" исполнят, в том числе, гимн города Кирова.


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