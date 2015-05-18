Кировчане приняли участие в акции "Ночь музеев"

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Не только познакомиться с музейными экспонатами, но и самим стать частью искусства. Бесплатно раз в году такая возможность есть у всех желающих. Полюбившаяся многим акция "Ночь музеев" вновь прошла в Кирове. Анастасия Елсукова попробовала свои силы в рисовании песком и поучаствовала в одном из конкурсов.В художественном музее братьев Васнецовых посетители почти с порога окунаются в творческую атмосферу. И остаться бы здесь, но вокруг столько всего интересного. На втором этаже предлагают поучаствовать в конкурсе. За минуту нужно найти, как можно больше художников.Всего здесь зашифровано 20 фамилий. Окрыленные победой, мы идем дальше. В зале по соседству внимание привлекает большая толпа людей. Здесь проходит необычная экскурсия: с миром искусства посетителей знакомит 4х-классник.В любой другой день столько народа в музее встретишь не часто: и ведь каждый находит себе занятие по душе.Фотозоны, экскурсии, конкурсы и огромное количество мастер-классов. Мы идем осваивать рисование песком. Первая работа даётся с большим трудом.И только благодаря подсказкам опытного наставника получается вполне сносный образ. Вместе с нами необычную технику рисования осваивает и детвора. Настя создает звезду одного популярного приложения.Свой след на необычном "полотне" оставляем и мы. Впрочем, желающих хоть отбавляй. Маша у этого арт-объекта, судя по всему, задержалась надолго.Художественный музей в день акции принимал гостей до 23х часов. В это трудно поверить, но сюда заглянуло без малого 8 тысяч человек.