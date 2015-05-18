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Новости / Культура

Кировчане приняли участие в акции "Ночь музеев"

Сегодня, 11:09 | Просмотров: 123 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Не только познакомиться с музейными экспонатами, но и самим стать частью искусства. Бесплатно раз в году такая возможность есть у всех желающих. Полюбившаяся многим акция "Ночь музеев" вновь прошла в Кирове. Анастасия Елсукова попробовала свои силы в рисовании песком и поучаствовала в одном из конкурсов.

В художественном музее братьев Васнецовых посетители почти с порога окунаются в творческую атмосферу. И остаться бы здесь, но вокруг столько всего интересного. На втором этаже предлагают поучаствовать в конкурсе. За минуту нужно найти, как можно больше художников.

Всего здесь зашифровано 20 фамилий. Окрыленные победой, мы идем дальше. В зале по соседству внимание привлекает большая толпа людей. Здесь проходит необычная экскурсия: с миром искусства посетителей знакомит 4х-классник.

В любой другой день столько народа в музее встретишь не часто: и ведь каждый находит себе занятие по душе.

Кировчане приняли участие в акции "Ночь музеев"АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Сегодня, в ночь музея, возможно все. Сейчас мы попробуем взять интервью у васнецовской Аленушки. Здравствуйте, как вы себя чувствуете в этом образе?
- Все хорошо!

Фотозоны, экскурсии, конкурсы и огромное количество мастер-классов. Мы идем осваивать рисование песком. Первая работа даётся с большим трудом.

- Я бы все-таки эту сторону немножко вывела, чтобы носик получился определеннее, и, наверное, губки сделала пообъемнее, я насыплю сверху.

И только благодаря подсказкам опытного наставника получается вполне сносный образ. Вместе с нами необычную технику рисования осваивает и детвора. Настя создает звезду одного популярного приложения.

Кировчане приняли участие в акции "Ночь музеев"НАСТЯ МИТРОФАНОВА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "НОЧЬ МУЗЕЕВ":
«Создавать образ достаточно сложно. И очень сложно прорисовать нос и глаза».

Свой след на необычном "полотне" оставляем и мы. Впрочем, желающих хоть отбавляй. Маша у этого арт-объекта, судя по всему, задержалась надолго.

Художественный музей в день акции принимал гостей до 23х часов. В это трудно поверить, но сюда заглянуло без малого 8 тысяч человек.


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