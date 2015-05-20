В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафон

В День славянской письменности и культуры в Кирове вновь пройдёт песенный марафон. Сводные хоровые коллективы впервые выступят в сопровождении оркестра.
Концерты по традиции начнутся во всех регионах России 24 мая в 13 часов по московскому времени. Киров также запоет со всей страной. Выступить на празднике пожелали многие. И было решено вечером продолжить концерт. В 17 часов к вокалистам присоединится Вятский оркестр русских народных инструментов. Также впервые на сцену выйдет сводный хор выпускников музыкальных школ и родителей учеников.
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Наши коллективы, дети и взрослые, могут петь в сопровождении оркестра, все это будет проходить на сцене на Театральной площади, под крышей, если погода чуть-чуть помешает, мы не испугаемся».
Истоки Дня славянской письменности и культуры неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. В этот праздник звучат не только церковные песнопения, но и известные произведения российских композиторов.
ВАЛЕНТИНА ШАТУНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Это та общая молитва, которую мы возносим миру, родине, детству, маме, а то, что будут звучать произведения золотого фонда детской и массовой песни, все мы на этом вырасти, вспомните, она в бой вела, она ведет к миру, к счастью».
И еще одно новшество регионального праздника этого года. Концерт сводных хоров будут сопровождать также звонница детской школы искусств "Пастораль".
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"