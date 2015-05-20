В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафон

Поделиться новостью:

«Наши коллективы, дети и взрослые, могут петь в сопровождении оркестра, все это будет проходить на сцене на Театральной площади, под крышей, если погода чуть-чуть помешает, мы не испугаемся».

«Это та общая молитва, которую мы возносим миру, родине, детству, маме, а то, что будут звучать произведения золотого фонда детской и массовой песни, все мы на этом вырасти, вспомните, она в бой вела, она ведет к миру, к счастью».

В День славянской письменности и культуры в Кирове вновь пройдёт песенный марафон. Сводные хоровые коллективы впервые выступят в сопровождении оркестра.Концерты по традиции начнутся во всех регионах России 24 мая в 13 часов по московскому времени. Киров также запоет со всей страной. Выступить на празднике пожелали многие. И было решено вечером продолжить концерт. В 17 часов к вокалистам присоединится Вятский оркестр русских народных инструментов. Также впервые на сцену выйдет сводный хор выпускников музыкальных школ и родителей учеников.Истоки Дня славянской письменности и культуры неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. В этот праздник звучат не только церковные песнопения, но и известные произведения российских композиторов.И еще одно новшество регионального праздника этого года. Концерт сводных хоров будут сопровождать также звонница детской школы искусств "Пастораль".