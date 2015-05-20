ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

21 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5372
EURO: 71.9654
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафон

Сегодня, 11:39 | Просмотров: 120 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В День славянской письменности и культуры в Кирове вновь пройдёт песенный марафон. Сводные хоровые коллективы впервые выступят в сопровождении оркестра.

Концерты по традиции начнутся во всех регионах России 24 мая в 13 часов по московскому времени. Киров также запоет со всей страной. Выступить на празднике пожелали многие. И было решено вечером продолжить концерт. В 17 часов к вокалистам присоединится Вятский оркестр русских народных инструментов. Также впервые на сцену выйдет сводный хор выпускников музыкальных школ и родителей учеников.

В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафонЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Наши коллективы, дети и взрослые, могут петь в сопровождении оркестра, все это будет проходить на сцене на Театральной площади, под крышей, если погода чуть-чуть помешает, мы не испугаемся».
 
 
Истоки Дня славянской письменности и культуры неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. В этот праздник звучат не только церковные песнопения, но и известные произведения российских композиторов.

В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафонВАЛЕНТИНА ШАТУНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Это та общая молитва, которую мы возносим миру, родине, детству, маме, а то, что будут звучать произведения золотого фонда детской и массовой песни, все мы на этом вырасти, вспомните, она в бой вела, она ведет к миру, к счастью».
 
 
И еще одно новшество регионального праздника этого года. Концерт сводных хоров будут сопровождать также звонница детской школы искусств "Пастораль".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области 1904 человека пострадали от укусов клещей.

19:32 21.05.2019


В Кировской области 1904 человека пострадали от укусов клещей.

Сборная Кировской области стала призером соревнований на водных дистанциях "Туриады-2019".

19:13 21.05.2019


Сборная Кировской области стала призером соревнований на водных дистанциях "Туриады-2019".

В Кировской области в 2019 году планируют уничтожить 230 га борщевика.

19:06 21.05.2019


В Кировской области в 2019 году планируют уничтожить 230 га борщевика.

В Кирове прошла волна ложных сообщений о минировании.

18:55 21.05.2019


В Кирове прошла волна ложных сообщений о минировании.

В отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "Алмис" возбуждено уголовное дело.

18:25 21.05.2019


В отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "Алмис" возбуждено уголовное дело.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются заморозки.

18:15 21.05.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются заморозки.

В кировском СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу.

12:24 20.05.2019


В кировском СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

17:53 21.05.2019


В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумы

17:49 21.05.2019


Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумы

В Кирове начались гидравлические испытания теплосетей

14:46 21.05.2019


В Кирове начались гидравлические испытания теплосетей

В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафон

11:39 21.05.2019


В День славянской письменности и культуры в Кирове пройдёт песенный марафон

Студенческие отряды открывают очередной трудовой сезон

11:18 21.05.2019


Студенческие отряды открывают очередной трудовой сезон

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День славянской письменности

20.05.2015


День славянской письменности

В Кирове масштабно отметили день славянской письменности и культуры

26.05.2015


В Кирове масштабно отметили день славянской письменности и культуры

Песенный марафон в Кирове

26.05.2014


Песенный марафон в Кирове

Всероссийский песенный марафон

22.05.2015


Всероссийский песенный марафон

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

24.05.2018


День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

День славянской письменности и культуры

25.05.2016


День славянской письменности и культуры

Популярные новости

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

10.05.2019


В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

11.05.2019


Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх