Кировчане отметили День славянской письменности

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Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в Кирове на Театральной площади выступил сводный хор. Как это было?Хор колледжа имени Казенина, под перелив колоколов поет о нашей Родине в праоснове культурного кода которой - азбука, дарованная святыми Кириллом и Мефодием. Именно с возникновения самобытной письменности в конце 9 века можно начать отсчёт жизни русской цивилизации.Однако среди молодого поколения кировчан мнение о том, кто такие Кирилл и Мефодий и в чем их вклад в историю - разделился, как показал мини-опрос, проведённый там же, где отмечали День славянской письменности.Минин и Пожарский, это конечно совсем не Кирилл и Мефодий, но, к счастью, так думают далеко не все.В музее Грина открылась выставка, приуроченная к празднику. Там можно увидеть буквы, созданные художником Андреем Драченковым, автором проекта "Вятская Азбука", страницы из рукописных старообрядческих книг, иконы, книги и другие экспонаты, связанные со славянской азбукой. Некоторые ученые считают, что кириллица провела невидимую границу между двумя мирами - западным, христианским и восточным христианским.Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения - только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком, в письменном виде который представлен через алфавит - творение святых Кирилла и Мефодия.