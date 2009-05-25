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Новости / Культура

Кировчане отметили День славянской письменности

Вчера, 17:53 | Просмотров: 123 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в Кирове на Театральной площади выступил сводный хор. Как это было?

Вечная, мудрая Русь....

Хор колледжа имени Казенина, под перелив колоколов поет о нашей Родине в праоснове культурного кода которой - азбука, дарованная святыми Кириллом и Мефодием. Именно с возникновения самобытной письменности в конце 9 века можно начать отсчёт жизни русской цивилизации.

Кировчане отметили День славянской письменностиЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Письменность подарила нам возможность прикоснуться к истокам культуры. Давайте гордиться тем, что мы славяне!».

Однако среди молодого поколения кировчан мнение о том, кто такие Кирилл и Мефодий и в чем их вклад в историю - разделился, как показал мини-опрос, проведённый там же, где отмечали День славянской письменности.

- Кто такие Кирилл и Мефодий?
- Не помню, что они сделали, но им памятник стоит на Красной площади.

Минин и Пожарский, это конечно совсем не Кирилл и Мефодий, но, к счастью, так думают далеко не все.

Кировчане отметили День славянской письменностиДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА:
- Кто такие Кирилл и Мефодий?
- Это святые, которые придумали алфавит, что позволило развиваться нашей культуре.

В музее Грина открылась выставка, приуроченная к празднику. Там можно увидеть буквы, созданные художником Андреем Драченковым, автором проекта "Вятская Азбука", страницы из рукописных старообрядческих книг, иконы, книги и другие экспонаты, связанные со славянской азбукой. Некоторые ученые считают, что кириллица провела невидимую границу между двумя мирами - западным, христианским и восточным христианским.

Кировчане отметили День славянской письменностиТАТЬЯНА ЗАГОСКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Мне кажется, что это прекрасно, славяне обрели свою индивидуальность».
 
Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения - только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком, в письменном виде который представлен через алфавит - творение святых Кирилла и Мефодия.


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