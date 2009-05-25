Кировчане отметили День славянской письменности
Вечная, мудрая Русь....
Хор колледжа имени Казенина, под перелив колоколов поет о нашей Родине в праоснове культурного кода которой - азбука, дарованная святыми Кириллом и Мефодием. Именно с возникновения самобытной письменности в конце 9 века можно начать отсчёт жизни русской цивилизации.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Письменность подарила нам возможность прикоснуться к истокам культуры. Давайте гордиться тем, что мы славяне!».
Однако среди молодого поколения кировчан мнение о том, кто такие Кирилл и Мефодий и в чем их вклад в историю - разделился, как показал мини-опрос, проведённый там же, где отмечали День славянской письменности.
- Кто такие Кирилл и Мефодий?
- Не помню, что они сделали, но им памятник стоит на Красной площади.
Минин и Пожарский, это конечно совсем не Кирилл и Мефодий, но, к счастью, так думают далеко не все.
ДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА:
- Кто такие Кирилл и Мефодий?
- Это святые, которые придумали алфавит, что позволило развиваться нашей культуре.
В музее Грина открылась выставка, приуроченная к празднику. Там можно увидеть буквы, созданные художником Андреем Драченковым, автором проекта "Вятская Азбука", страницы из рукописных старообрядческих книг, иконы, книги и другие экспонаты, связанные со славянской азбукой. Некоторые ученые считают, что кириллица провела невидимую границу между двумя мирами - западным, христианским и восточным христианским.
ТАТЬЯНА ЗАГОСКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Мне кажется, что это прекрасно, славяне обрели свою индивидуальность».
Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения - только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком, в письменном виде который представлен через алфавит - творение святых Кирилла и Мефодия.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!