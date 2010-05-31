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Новости / Культура

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник

Вчера, 17:57 | Просмотров: 117 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Профессиональный праздник отмечают работники российских библиотек. Его историю ведут с 1795 года, когда открылась первая государственная общедоступная библиотека России. Как прошел день у современных кировских библиотекарей?

Сначала, кажется: так не бывает. Девиз этой акции весьма необычен - громче, вы же в библиотеке! В век цифровых технологий они не утратили актуальности. Книги и сегодня остаются главным хранилищем знаний.

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздникТАТЬЯНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г. КИРОВА:
«Библиотеки уже давно превратились в информационные, досуговые культурные площадки, где можно пообщаться, посетить мероприятия, поучаствовать в них».

В течение недели, посвященной празднику всех библиотек, участники "Большого литературного путешествия" будут ломать стереотип: библиотека — это не скучно, а по-настоящему интересно.

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздникКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фотозоны, квесты, различные мастер классы - здесь есть занятие для всех, кто хочет убедиться, что библиоприключение начинается прямо сейчас».

Для тех, кто помладше, - спектакль "Тайна старого сундука". О подрастающем поколении и о самых главных ценностях в жизни - доброте и дружбе.

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздникАЛЕНА ЕВСЕЕВА:
- Спектакль построен на том, что девочка была очень дерзкая и решила измениться в лучшую сторону, поняла, что все ее друзья очень хорошие.
- Получилось измениться?
- Да.
 
 
Но в центре внимания, конечно, она - библиотека со своими книгами и людьми.

- Книгообмен. Читатели приносят свою книжечку, а мы им предлагаем свою.

Интерактивные выставки, игротеки, концерты и образовательные площадки - все-таки библиотека место, откуда уходят с новыми знаниями. А на этой площадке говорят о великом Маяковском. Сегодня посетителям можно почти все: узнавать, рассматривать, читать стихи и при этом никто не попросит предъявить читательский билет - потому что праздник - практически День рождения.

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздникМАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ:
«Мы расскажем о биографии, послушаем стихи, посмотрим отрывки из фильмов с его биографией».
 
 
В эти майские дни библиотеки приглашают кировчан совершить свое библиоприключение и попробовать все лично - викторин, акций, игровых программ и книг хватит на всех. И какой праздник без приятных подарков - должники в эти дни смогут сдать книги без штрафных санкций.


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