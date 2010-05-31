Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник
Сначала, кажется: так не бывает. Девиз этой акции весьма необычен - громче, вы же в библиотеке! В век цифровых технологий они не утратили актуальности. Книги и сегодня остаются главным хранилищем знаний.
ТАТЬЯНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г. КИРОВА:
«Библиотеки уже давно превратились в информационные, досуговые культурные площадки, где можно пообщаться, посетить мероприятия, поучаствовать в них».
В течение недели, посвященной празднику всех библиотек, участники "Большого литературного путешествия" будут ломать стереотип: библиотека — это не скучно, а по-настоящему интересно.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фотозоны, квесты, различные мастер классы - здесь есть занятие для всех, кто хочет убедиться, что библиоприключение начинается прямо сейчас».
Для тех, кто помладше, - спектакль "Тайна старого сундука". О подрастающем поколении и о самых главных ценностях в жизни - доброте и дружбе.
АЛЕНА ЕВСЕЕВА:
- Спектакль построен на том, что девочка была очень дерзкая и решила измениться в лучшую сторону, поняла, что все ее друзья очень хорошие.
- Получилось измениться?
- Книгообмен. Читатели приносят свою книжечку, а мы им предлагаем свою.
Интерактивные выставки, игротеки, концерты и образовательные площадки - все-таки библиотека место, откуда уходят с новыми знаниями. А на этой площадке говорят о великом Маяковском. Сегодня посетителям можно почти все: узнавать, рассматривать, читать стихи и при этом никто не попросит предъявить читательский билет - потому что праздник - практически День рождения.
МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ:
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