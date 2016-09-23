В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка к 220-летию А. Пушкина

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«Участники выставки начинают показывать свои работы буквально с четырёхлетнего возраста, то есть мы имеем возможность окунуться в атмосферу детского восприятия Пушкинских произведений, тем более, что каждый из нас, наверно, Пушкина впервые познаёт через сказки».

На выставке кроме дошкольников принимают участие дети боле старшего возраста и студенты художественного училища. В период летних каникул в музей будут заглядывать дети из летних лагерей, и знакомиться с творчеством этого великого человека. Выставка будет интересна посетителям разных возрастов.

«Часть работ посвящена не только Пушкинским образам, но и пейзажным зарисовкам. Мы знаем все прекрасно, что любимым временем года для Пушкина была осень, и про Болдинскую осень немало произведений было создано, поэтому мы можем видеть как раз работы студии ДЮЦ Октябрьского района, где пейзажи Болдино изображены».

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.Трудно переоценить значение поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина для русской литературы. Его произведения шагают с нами всю жизнь. Каждый в детстве читал его сказки, в школе учил стихи и читал повести, а в более зрелом возрасте прочитывали уже более серьёзные произведения.На выставке также представлены экспонаты из фондов областного краеведческого музея, коллекция открыток филокартиста Валерия Желнина и дымковская игрушка. Конкурсное жюри через месяц наградит победителя, а также будет вручен приз зрительских симпатий.