В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка к 220-летию А. Пушкина

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Трудно переоценить значение поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина для русской литературы. Его произведения шагают с нами всю жизнь. Каждый в детстве читал его сказки, в школе учил стихи и читал повести, а в более зрелом возрасте прочитывали уже более серьёзные произведения. ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Участники выставки начинают показывать свои работы буквально с четырёхлетнего возраста, то есть мы имеем возможность окунуться в атмосферу детского восприятия Пушкинских произведений, тем более, что каждый из нас, наверно, Пушкина впервые познаёт через сказки».
На выставке кроме дошкольников принимают участие дети боле старшего возраста и студенты художественного училища. В период летних каникул в музей будут заглядывать дети из летних лагерей, и знакомиться с творчеством этого великого человека. Выставка будет интересна посетителям разных возрастов.
ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Часть работ посвящена не только Пушкинским образам, но и пейзажным зарисовкам. Мы знаем все прекрасно, что любимым временем года для Пушкина была осень, и про Болдинскую осень немало произведений было создано, поэтому мы можем видеть как раз работы студии ДЮЦ Октябрьского района, где пейзажи Болдино изображены».
На выставке также представлены экспонаты из фондов областного краеведческого музея, коллекция открыток филокартиста Валерия Желнина и дымковская игрушка. Конкурсное жюри через месяц наградит победителя, а также будет вручен приз зрительских симпатий.
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