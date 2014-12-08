ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

30 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.0583
EURO: 72.4229
Погода в городе Кирове:
вечером:  +19...+21°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 117 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне в Кирове чествовали лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города, которых решено отметить стипендиями управления культуры. С юными талантами познакомилась Анастасия Елсукова.

В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусствАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Талантливые, творческие и целеустремленные - это всё о них. На стипендию управления культуры претендовали 53 кандидата. В итоге было отобрано 16 лучших, и сегодня их чествуют в Детской филармонии».
 
 
Музыканты и вокалисты, танцоры и художники, - эти юные звездочки, несмотря на свой возраст, уже многого добились. А за внешней легкостью, с которой они выступают на сцене, годы упорных репетиций.

На одном из самых сложных инструментов - скрипке - Катя занимается с 6ти лет. Она лауреат огромного количества фестивалей и конкурсов, в том числе и международного уровня.

В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусствЕКАТЕРИНА ОБУХОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Надо трудиться и тогда будет вдохновение, и всё будет».

Уже несколько лет подряд Катя становится стипендиатом управления культуры.
Как и ее тезка, еще одна талантливая скрипачка Катя Слободина. Не так давно она стала лауреатом второй премии Международного конкурса, уступив место только внуку знаменитого Юрия Башмета.

В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусствЕКАТЕРИНА СЛОБОДИНА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Когда получается красивая музыка - это вдохновляет».

Стипендия управления культуры - своеобразный знак качества, стимул двигаться дальше. Плюс скромное денежное вознаграждение. Весь учебный год юные дарования будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей.

В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусствИВАН СТРОЙ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В мае как раз собираются заявки на бюджет следующего года, будем просить требовать, умолять, ходатайствовать, чтобы размер этой стипендии хоть немножечко, но увеличился».
 
 
Церемония чествования стипендиатов и их наставников завершилась концертом. Юные дарования подарили друг другу большой праздник музыки и искусства.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

18:02 30.05.2019


Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.

16:13 30.05.2019


В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.

В лесах области появились первые летние грибы.

12:53 30.05.2019


В лесах области появились первые летние грибы.

С неудачи начали новый сезон футболисты кировского «Факела».

11:04 30.05.2019


С неудачи начали новый сезон футболисты кировского «Факела».

В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

12:15 29.05.2019


В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

10:11 29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В парке у областной филармонии ограбили подростка.

17:00 28.05.2019


В парке у областной филармонии ограбили подростка.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова

17:46 30.05.2019


В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова

Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

17:45 30.05.2019


Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

Волонтеры спасли собаку.

15:30 30.05.2019


Волонтеры спасли собаку.

В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

15:24 30.05.2019


В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

Яранск преображается благодаря проектам местных инициатив

15:22 30.05.2019


Яранск преображается благодаря проектам местных инициатив

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Концерт стипендиатов управления культуры в Детской филармонии

08.12.2014


Концерт стипендиатов управления культуры в Детской филармонии

Стипендиаты

17.05.2013


Стипендиаты

Юные таланты

29.11.2010


Юные таланты

Концерт стипендиатов управления культуры города Кирова

29.01.2014


Концерт стипендиатов управления культуры города Кирова

Чествование стипендиатов городского управления культуры города Кирова в детской филармонии

15.05.2014


Чествование стипендиатов городского управления культуры города Кирова в детской филармонии

В Кирове состоялось чествование стипендиатов городского управления культуры

19.05.2015


В Кирове состоялось чествование стипендиатов городского управления культуры

Популярные новости

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

16.05.2019


В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх