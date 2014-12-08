В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

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«Талантливые, творческие и целеустремленные - это всё о них. На стипендию управления культуры претендовали 53 кандидата. В итоге было отобрано 16 лучших, и сегодня их чествуют в Детской филармонии».

«В мае как раз собираются заявки на бюджет следующего года, будем просить требовать, умолять, ходатайствовать, чтобы размер этой стипендии хоть немножечко, но увеличился».

Накануне в Кирове чествовали лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города, которых решено отметить стипендиями управления культуры. С юными талантами познакомилась Анастасия Елсукова.Музыканты и вокалисты, танцоры и художники, - эти юные звездочки, несмотря на свой возраст, уже многого добились. А за внешней легкостью, с которой они выступают на сцене, годы упорных репетиций.На одном из самых сложных инструментов - скрипке - Катя занимается с 6ти лет. Она лауреат огромного количества фестивалей и конкурсов, в том числе и международного уровня.Уже несколько лет подряд Катя становится стипендиатом управления культуры.Как и ее тезка, еще одна талантливая скрипачка Катя Слободина. Не так давно она стала лауреатом второй премии Международного конкурса, уступив место только внуку знаменитого Юрия Башмета.Стипендия управления культуры - своеобразный знак качества, стимул двигаться дальше. Плюс скромное денежное вознаграждение. Весь учебный год юные дарования будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей.Церемония чествования стипендиатов и их наставников завершилась концертом. Юные дарования подарили друг другу большой праздник музыки и искусства.