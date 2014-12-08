В Кирове определили лучших учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
На одном из самых сложных инструментов - скрипке - Катя занимается с 6ти лет. Она лауреат огромного количества фестивалей и конкурсов, в том числе и международного уровня.
ЕКАТЕРИНА ОБУХОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Надо трудиться и тогда будет вдохновение, и всё будет».
Уже несколько лет подряд Катя становится стипендиатом управления культуры.
Как и ее тезка, еще одна талантливая скрипачка Катя Слободина. Не так давно она стала лауреатом второй премии Международного конкурса, уступив место только внуку знаменитого Юрия Башмета.
ЕКАТЕРИНА СЛОБОДИНА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Когда получается красивая музыка - это вдохновляет».
Стипендия управления культуры - своеобразный знак качества, стимул двигаться дальше. Плюс скромное денежное вознаграждение. Весь учебный год юные дарования будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей.
ИВАН СТРОЙ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
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15.05.2014