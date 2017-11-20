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В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова "Детство от нас не уходит", посвящённая предстоящему Международному Дню защиты детей.В каждой работе Дмитрия Сенникова важны детали, они могут рассказать внимательному зрителю необычную историю или подробности о герое.Дмитрий Николаевич любит вести несколько работ сразу, как только возникла интересная мысль - сразу берет в руки кисть, может писать одну картину несколько месяцев, понимая, что самое интересное еще не родилось.Дмитрий Сенников всегда рисует с натуры. И с волнением наблюдает на выставках за зрителями: пройдут мимо картины с равнодушным взглядом или остановятся, пытаясь понять. Для художника всегда ценно то, что его работа оставляет в душе след.