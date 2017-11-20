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Новости / Культура

В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 32 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова "Детство от нас не уходит", посвящённая предстоящему Международному Дню защиты детей.

- "Влюблённые часов не наблюдают" - а что вот нарисовано, видите, в центре?
- Часы.
- А стрелок нет у часов, значит, для влюблённых нет времени: утро, вечер - они всегда счастливы.

В каждой работе Дмитрия Сенникова важны детали, они могут рассказать внимательному зрителю необычную историю или подробности о герое.

- Вот эти вот клубки, это о чем говорит?
- Что хозяйка у него рукодельница, делает половички, а он ещё кроме работы на рыбалку ходит, видите, для кошки рыбка свеженькая выловлена.

Дмитрий Николаевич любит вести несколько работ сразу, как только возникла интересная мысль - сразу берет в руки кисть, может писать одну картину несколько месяцев, понимая, что самое интересное еще не родилось.

В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова ДМИТРИЙ СЕННИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Я не стараюсь сделать, чтобы не похоже было на какое-то другое, я просто делаю то, что у меня внутри, это просто через себя пропущено. И иногда думаешь, сюжет ну там кошка с собакой, а если сюжет какой-то заложить - совсем другое будет, он уже будет и напоминать и нашу действительность и в то же время характер каждого человека определяться даже среди животных».
 
Дмитрий Сенников всегда рисует с натуры. И с волнением наблюдает на выставках за зрителями: пройдут мимо картины с равнодушным взглядом или остановятся, пытаясь понять. Для художника всегда ценно то, что его работа оставляет в душе след.


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