В библиотеке Грина открылась выставка вятского художника Дмитрия Сенникова
- "Влюблённые часов не наблюдают" - а что вот нарисовано, видите, в центре?
- Часы.
- А стрелок нет у часов, значит, для влюблённых нет времени: утро, вечер - они всегда счастливы.
В каждой работе Дмитрия Сенникова важны детали, они могут рассказать внимательному зрителю необычную историю или подробности о герое.
- Вот эти вот клубки, это о чем говорит?
- Что хозяйка у него рукодельница, делает половички, а он ещё кроме работы на рыбалку ходит, видите, для кошки рыбка свеженькая выловлена.
Дмитрий Николаевич любит вести несколько работ сразу, как только возникла интересная мысль - сразу берет в руки кисть, может писать одну картину несколько месяцев, понимая, что самое интересное еще не родилось.
ДМИТРИЙ СЕННИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Я не стараюсь сделать, чтобы не похоже было на какое-то другое, я просто делаю то, что у меня внутри, это просто через себя пропущено. И иногда думаешь, сюжет ну там кошка с собакой, а если сюжет какой-то заложить - совсем другое будет, он уже будет и напоминать и нашу действительность и в то же время характер каждого человека определяться даже среди животных».
Дмитрий Сенников всегда рисует с натуры. И с волнением наблюдает на выставках за зрителями: пройдут мимо картины с равнодушным взглядом или остановятся, пытаясь понять. Для художника всегда ценно то, что его работа оставляет в душе след.
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