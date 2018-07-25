Выставка «Крылья Победы» в Детском космическом центре

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«Один из самых интересных экспонатов, который представлен у нас на новой выставке - это модель танка Т-34, она представлена в разрезе, это один из самых массовых танков Второй мировой войны и, наверное, один из самых лучших танков этого периода, во многом благодаря ему была достигнута эта Великая Победа советского народа».

Боевые самолёты и вертолёты, советская бронетехника и знаменитая "Катюша". Всё, как настоящее, но в десятки раз меньше. Эти модели можно увидеть на выставке «Крылья Победы» в Детском космическом центре.Истребители, штурмовики, бомбардировщики периода Второй мировой и холодной войны. Здесь же летающая лодка и самолет-амфибия. Именно авиация стала главной ударной силой во время Великой Отечественной.Выставка «Крылья Победы» знакомит с основными этапами эволюции военной техники XX века. Это летающие боевые машины СССР, Великобритании, США, Германии и Японии, советская бронетехника, противотанковые установки, система полевой реактивной артиллерии «Катюша».В Кирове "тридцатьчетверки" не производили, но именно эта боевая машина стала памятником героическому труду машиностроителей, ковавших победу в тылу. На выставке также можно увидеть различные инсталляции, центральной фигурой которых как раз и являются танки. Здесь можно детально рассмотреть любой экспонат. Выставка будет работать во время летних каникул.