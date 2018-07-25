Выставка «Крылья Победы» в Детском космическом центре

Боевые самолёты и вертолёты, советская бронетехника и знаменитая "Катюша". Всё, как настоящее, но в десятки раз меньше. Эти модели можно увидеть на выставке «Крылья Победы» в Детском космическом центре.
Истребители, штурмовики, бомбардировщики периода Второй мировой и холодной войны. Здесь же летающая лодка и самолет-амфибия. Именно авиация стала главной ударной силой во время Великой Отечественной.
ЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:«Модели нам предоставили наши кировские моделисты, модели очень точные, подчеркивают историческую специфику и вызывают большой интерес у посетителей».
Выставка «Крылья Победы» знакомит с основными этапами эволюции военной техники XX века. Это летающие боевые машины СССР, Великобритании, США, Германии и Японии, советская бронетехника, противотанковые установки, система полевой реактивной артиллерии «Катюша».
ЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Один из самых интересных экспонатов, который представлен у нас на новой выставке - это модель танка Т-34, она представлена в разрезе, это один из самых массовых танков Второй мировой войны и, наверное, один из самых лучших танков этого периода, во многом благодаря ему была достигнута эта Великая Победа советского народа».
В Кирове "тридцатьчетверки" не производили, но именно эта боевая машина стала памятником героическому труду машиностроителей, ковавших победу в тылу. На выставке также можно увидеть различные инсталляции, центральной фигурой которых как раз и являются танки. Здесь можно детально рассмотреть любой экспонат. Выставка будет работать во время летних каникул.
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