Знаменитый "Дядя Степа - милиционер" стал героем творческих работ детей

Поделиться новостью:

«Детишки в возрасте от 6 до 14 лет. Есть исключение, вот Виктор Распопов - ему 4 годика, но предоставил одну из самых крупных и серьезных работ».

«Я начинала лепить из глины, потом был обжиг, потом уже побелка, а уже потом только краской покрывала».

Знаменитый литературный персонаж "Дядя Степа - милиционер" стал героем творческих работ детей. Ребята со всей области приняли участие в конкурсе. На суд жюри поступили игрушки, куклы и поделки, которые ребята смастерили сами.Из бумаги и картона, текстиля и глины. В полный рост и при полном параде. В копилке конкурса более 150-ти работ. Самые разные поделки, но один и тот же образ - каким должен быть настоящий полицейский.Известный литературный персонаж "Дядя Степа-милиционер", а сегодня скорее "Полицейский Дядя Степа" предстает в самых разных ситуациях.К участию в конкурсе подошли творчески. Заодно — повторили правила дорожного движения.Работы Кристины Зубовой была отправлена в министерство внутренних дел России, где проходит выставка работ ребят со всей России. Юная участница заинтересовалась историей и выбрала образ женщины - регулировщика в годы войны.Мир правоохранительных органов они видят по-своему. Машины, вертолёты. Даже любимые мягкие игрушки одеты строго по форме и, конечно, он - Дядя Стёпа, на которого так хочется быть похожим.