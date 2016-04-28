ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5547
EURO: 73.2180
Погода в городе Кирове:
утром:  +12...+14°C
днём:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Вчера, 16:36 | Просмотров: 323 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Главный праздничный концерт, посвященный 645-летию города, состоится на Октябрьском проспекте.
 
12 июня в областном центре будет работать более 20 концертных площадок во всех четырех районах города.
 
В 10 часов на Театральной площади начнется фестиваль «Вкусная Вятка».
 
На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.В 11.50 стартует автопробег «Команда-645». К участию могут подключиться владельцы авто с регистрационными номерами, в которых есть сочетание цифр 645.
 
В Александровском саду, парке имени Гагарина и ЛПК (Нововятский район) развлекательные программы начнутся в 11.00, в Кочуровском парке - в 17.00.
 
На Октябрьском проспекте с 10.00 начнутся состязания картингистов за Кубок города Кирова, в 13.00 на старт выйдут участники дуатлона.
 
В 17 часов на большой сцене в районе гостиницы «Вятка» начнется главная концертная программа с участием МакSим, группы «Burito» и Юлианы Карауловой. "Концерт звезд" завершится в 20.00.
 
В 22.00 на Набережной Грина состоится праздничный салют.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

16:36 03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

16:12 03.06.2019


Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

14:00 03.06.2019


Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

13:57 03.06.2019


Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

13:50 03.06.2019


В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

13:22 03.06.2019


В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

13:18 03.06.2019


На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

18:04 03.06.2019


В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

18:00 03.06.2019


Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

17:54 03.06.2019


В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

17:51 03.06.2019


Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

14:40 03.06.2019


Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

9 мая в Кирове: парад, реконструкция сражений и фейерверк

28.04.2016


9 мая в Кирове: парад, реконструкция сражений и фейерверк

Ленинский район города Кирова отметит 55-летие

25.05.2017


Ленинский район города Кирова отметит 55-летие

О праздничных мероприятиях в День города

05.06.2014


О праздничных мероприятиях в День города

О праздновании дня города

03.06.2015


О праздновании дня города

В Кирове в День города обеспечат повышенную безопасность всех концертных площадок.

07.06.2018


В Кирове в День города обеспечат повышенную безопасность всех концертных площадок.

С 5 января на Театральной площади начнутся детские игровые программы.

04.01.2019


С 5 января на Театральной площади начнутся детские игровые программы.

Популярные новости

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх