На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

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Главный праздничный концерт, посвященный 645-летию города, состоится на Октябрьском проспекте.

12 июня в областном центре будет работать более 20 концертных площадок во всех четырех районах города.

В 10 часов на Театральной площади начнется фестиваль «Вкусная Вятка».

В 11.50 стартует автопробег «Команда-645». К участию могут подключиться владельцы авто с регистрационными номерами, в которых есть сочетание цифр 645.

В Александровском саду, парке имени Гагарина и ЛПК (Нововятский район) развлекательные программы начнутся в 11.00, в Кочуровском парке - в 17.00.

На Октябрьском проспекте с 10.00 начнутся состязания картингистов за Кубок города Кирова, в 13.00 на старт выйдут участники дуатлона.

В 17 часов на большой сцене в районе гостиницы «Вятка» начнется главная концертная программа с участием МакSим, группы «Burito» и Юлианы Карауловой. "Концерт звезд" завершится в 20.00.

В 22.00 на Набережной Грина состоится праздничный салют.