В Кирове открылась выставка «Борис Кустодиев. Фотография, живопись»

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Борис Кустодиев: фотография, живопись. В художественном музее имени братьев Васнецовых открылась выставка фотоснимков, сделанных известных русским художником Кустодиевым.В начале ХХ века художник Борис Кустодиев серьезно увлекался фотографией. Она стала для него способом запечатлеть окружающую реальность и возможностью экспериментировать со светом и композицией. 10 лет назад внучка художника передала в дар Астраханской государственной картинной галерее альбом с фотографиями, снятыми Кустодиевым, его женой, друзьями семьи. Большинство снимков относятся к началу ХХ века.На снимках запечатлены путешествие по Волге, имение Павловское, Астрахань, Новгород, поездка в Париж и Севилью и другие моменты из жизни Кустодиева и его семьи. Время не пощадило фотографии, но современные технологии позволили «проявить» угасшие изображения. Всего представлено около 100 фотографий из собрания Астраханской государственной картинной галереи, а также картины из коллекции Вятского художественного музея.