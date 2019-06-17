Студенты-художники сделали афиши для участников конкурса "Театральное Приволжье". Работы создавались в сжатые сроки. Всего три дня на воплощение идеи в реальность.На создание этой афиши ушло три дня. Такие сроки поставили организаторы конкурса "Театральное Приволжье". Несмотря на жесткие условия Александра Глушкова подошла к работе с креативом.Схематичный волк пытается съесть матрешку в образе Красной шапочки. Художник попал в точку, говорит председатель жюри регионального этапа конкурса "Театральное Приволжье". Геннадий Зайцев впечатлен тем, какими приемами представлена жизнь.В региональном этапе конкурса "Театральное Приволжье" участвуют 18-ть школьных и студенческих театров. Столько же и афиш представили студенты-художники.Афиши передадут тем театрам, чьи спектакли анонсируют эти работы. Однако, некоторые отправятся за пределы Кировской области.Добавим, конкурс "Театральное Приволжье" объединил более тысячи школьных и 130-ть студенческих театров из разных регионов Приволжского Федерального округа.