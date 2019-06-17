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Студенты-художники сделали афиши для участников конкурса "Театральное Приволжье"

Студенты-художники сделали афиши для участников конкурса "Театральное Приволжье"

Сегодня, 12:27
3
Артем Макаров

Студенты-художники сделали афиши для участников конкурса "Театральное Приволжье". Работы создавались в сжатые сроки. Всего три дня на воплощение идеи в реальность.

На создание этой афиши ушло три дня. Такие сроки поставили организаторы конкурса "Театральное Приволжье". Несмотря на жесткие условия Александра Глушкова подошла к работе с креативом.

АЛЕКСАНДРА ГЛУШКОВА, СТУДЕНТКА:
«Я хотела попробовать что-то новое и непохожее на афиши театральные, которые я видела у нас в городе».

Схематичный волк пытается съесть матрешку в образе Красной шапочки. Художник попал в точку, говорит председатель жюри регионального этапа конкурса "Театральное Приволжье". Геннадий Зайцев впечатлен тем, какими приемами представлена жизнь.

ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА "ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ-2019":
«И здесь одновременно, как матрешка, как ребенок, в то же время можно прочитать о волке, и в то же время мы понимаем, что нет этого уничтожения. Спектакль о жизни».

В региональном этапе конкурса "Театральное Приволжье" участвуют 18-ть школьных и студенческих театров. Столько же и афиш представили студенты-художники.

ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА "ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ-2019":
«Это большая образность. Я в восторге от многих здесь плакатов. Потому что они не только схватили суть спектакля, они схватили еще суть времени. Вот, что ценно. Сегодня в них есть сегодняшнее время и одновременно смысл спектакля».

Афиши передадут тем театрам, чьи спектакли анонсируют эти работы. Однако, некоторые отправятся за пределы Кировской области.

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь комиссия работает. Жюри. Она отберет лучшие работы, которые будут направлены в Приволжский Федеральный округ на конкурс "Лучший театральный плакат - лучшая театральная афиша"».

Добавим, конкурс "Театральное Приволжье" объединил более тысячи школьных и 130-ть студенческих театров из разных регионов Приволжского Федерального округа.

Студенты-художники сделали афиши для участников конкурса

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