Картину вятского художника выставили в Королевской Академии художеств в Лондоне

Картина кировского художника выставлена в Королевской академии художеств в Лондоне. Как удалось попасть на экспозицию, в которой присутствуют всего две работы из России у Александра Мочалова узнала Альбина Самигуллина.
Для нашего города это первый случай подобного успеха. Картина Александра Мочалова "Второй концерт Рахманинова" прошла все этапы отбора на эту престижнейшую экспозицию. На выставке представлено 1500 работ, и только две из них - из России. Сам живописец совсем не ожидал, что его работу оценят так высоко.
АЛЕКСАНДР МОЧАЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Я был очень, очень удивлён. Не знаю, как бы, вот, с эмоциями, и как вообще на это реагировать - я пока ещё до сих пор не знаю. Вот там, где-то там в Лондоне висит моя работа».
Выставка Королевской академии художеств проходит 251 год. Она основана в 1768 году в правление короля Георга III. И с тех пор каждый год летом выставка радует посетителей произведениями искусства со всего мира. В залах кроме картин можно обнаружить скульптуру, архитектуру и фотографию. Сам Александр Мочалов пишет картины, в основном, в стиле реализма. Рассказывает, что работе уделил много времени, и сначала получалось не то, чего бы хотелось.
АЛЕКСАНДР МОЧАЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Я просто очень люблю Рахманинова. Мне повезло с женой, значит, она у меня музыкант и меня приучила к классической музыке. Когда я первый раз услышал концерт Рахманинова в исполнении Воскресенского и Горьковского оркестра здесь, они приезжали, вот, вступление скрипок, как они зашелестели, как у меня защипало в глазах - всё, я навсегда как бы пропал».
Кроме самого автора большую работу в продвижении картины проделала арт-агент художника Ирина Суетина. Именно она приняла решение участвовать в конкурсе и впоследствии отвозила картину в Лондон.
ИРИНА СУЕТИНА, АРТ-АГЕНТ АЛЕКСАНДРА МОЧАЛОВА:
«Там участвовали такие достаточно известные живописцы, не все сразу туда попадали, в том числе, Клод Моне, когда он жил в Лондоне, я помню, что его не приняли один раз, и там независимый экспертный совет, который определяется за год до выставки, которая отбирает работы, и эта экспертиза безличная, то есть они именно отслеживают по работам автора и выбирают уже то, что уже интересно сегодня, современно».
Выставка в Лондоне будет проходить с 10 июня по 12 августа. В то же время, до 30 июня в Мраморном здании Вятского художественного музея на выставке "Город и люди" экспонируется произведение Александра Мочалова "Большая рыба".