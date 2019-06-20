Картину вятского художника выставили в Королевской Академии художеств в Лондоне

Картина кировского художника выставлена в Королевской академии художеств в Лондоне. Как удалось попасть на экспозицию, в которой присутствуют всего две работы из России у Александра Мочалова узнала Альбина Самигуллина.Для нашего города это первый случай подобного успеха. Картина Александра Мочалова "Второй концерт Рахманинова" прошла все этапы отбора на эту престижнейшую экспозицию. На выставке представлено 1500 работ, и только две из них - из России. Сам живописец совсем не ожидал, что его работу оценят так высоко.Выставка Королевской академии художеств проходит 251 год. Она основана в 1768 году в правление короля Георга III. И с тех пор каждый год летом выставка радует посетителей произведениями искусства со всего мира. В залах кроме картин можно обнаружить скульптуру, архитектуру и фотографию. Сам Александр Мочалов пишет картины, в основном, в стиле реализма. Рассказывает, что работе уделил много времени, и сначала получалось не то, чего бы хотелось.Кроме самого автора большую работу в продвижении картины проделала арт-агент художника Ирина Суетина. Именно она приняла решение участвовать в конкурсе и впоследствии отвозила картину в Лондон.Выставка в Лондоне будет проходить с 10 июня по 12 августа. В то же время, до 30 июня в Мраморном здании Вятского художественного музея на выставке "Город и люди" экспонируется произведение Александра Мочалова "Большая рыба".