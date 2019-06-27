Выставка вятской домовой росписи в кировском краеведческом музее

Краеведческий музей вновь выставляет свою коллекцию вятской домовой росписи. Она также дополнена живописными работами народного художника России Виктора Харлова.Цветы и райские птицы были излюбленными героями домовых картинок. А еще - львы, охраняющие дом.Это яркое явление народной северорусской культуры конца 19 - начала 20 века на этот раз решили представить по-новому.Искусство домовой росписи отражает сложившееся веками представление о красоте, стремление к защите и охране домашнего очага. Коллекция уникальна своим составом - интерьеры собирались преимущественно целиком. И неожиданно даже для самих сотрудников музея центром экспозиции стала картина Виктора Харлова, показывающая, как это было в крестьянской избе.Исследователи заговорили о вятской домовой росписи в конце семидесятых годов прошлого столетия, после экспедиций в Лузский и Подосиновский районы. И уже потом музей начал собирать экспонаты, всего их в коллекции около тысячи, и сохранились очень хорошо.