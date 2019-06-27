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В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

Вчера, 14:49
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Михаил Конышев

В Кирове широко отметили День молодежи. Одним из самых ярких событий стал фестиваль уличных культур "Кипяток", который в этом году в седьмой раз прошел на Набережной Грина.

Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в областном центре с каждым годом становится масштабнее. Каждый год организаторы стараются разнообразить свое мероприятие. В этом году были введены новые номинации: "шоу-соло" и "шоу-дуэты". В планах ввести в программу фестиваля очередные номинации.

ГЕННАДИЙ ПЕРЕСКОКОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«В следующем году хотим сделать номинацию шоу-командное, чтобы были масштабные объемные, интересные для зрителей номинации. В этом году, как и всегда, мы стараемся приглашать новых гостей, новых судей, которые приезжают из разных городов. В этом году приехали из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и Питера».

В танцевальных батлах сошлись как начинающие, так и опытные брейкдансеры. Исход танцевального баттла непредсказуем. Никто не знает, с кем придется сойтись на сцене. Каждый участник в выступлении вкладывает всю свою энергию.

- Хотя бы пройти батлы, потому что отбор не прохожу.

Традиционно танцевальные батлы открывают самые маленькие участники. Девчонки наравне с мальчишками показывают нижний и верхний брейк.

Как отмечают организаторы, такие фестивали направлены на то, чтобы привлечь молодежь к брейк дансу, а различные номинации дают возможность молодым танцорам проявить себя. Добавим, что в течение всего дня набережная Грина была центром празднования дня молодежи.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур

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