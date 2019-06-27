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В Александровском саду прошел мультивековой фестиваль «Мир эпох»

В Александровском саду прошел мультивековой фестиваль «Мир эпох»

Сегодня, 11:10
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Михаил Конышев

В Александровском саду можно было окунуться в "Мир эпох". Все желающие могли примерить костюмы воинов, подержать в руках оружие наших предков и попробовать свои силы в старинных ремёслах.

Фестиваль "Мир эпох" в одном месте объединил клубы военно-исторической реконструкции. Кировчане и гости города смогли погрузиться в 4-е эпохи истории Вятки. Воины Средневековья, бравые офицеры XIX века, реконструкторы периода ВОВ.

ЛЮДМИЛА КРЫЛОВА, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "МИР ЭПОХ":
«Принимают участие шесть клубов. Начиная от 9 века до 20 века. Это наш первый опыт и я надеюсь, что мы сделаем традицией».
 
Клуб реконструкции "Вятский пехотный полк" представил быт и вооружение солдат эпохи Отечественной войны 1812 года. Форма, мушкеты, тесаки и кивера - все сделано руками участников клуба.

СЕРГЕЙ ПУЛЬНОВ, РЕКОНСТРУКТОР:
«Эпоха "Ампир", придумал сам Наполеон. Это сто золотых лет российской истории от конца правления Екатерины второй до Александра первого. Это блеск, красота, сражения, балы и славная наша история».

Также можно было познакомиться с предметами быта и вооружением, ремеслами, нравами и традициями Древней Руси и народов, проживавших в Эпоху Викингов. Увидеть настоящих русских витязей и дружинников воеводы.

Кроме интерактивных площадок, на фестивале можно было попробовать себя в различных ремеслах. Изготовить кольчугу, научиться древнему мастерству набойки по ткани, а также травяному ткачеству.

В Александровском саду прошел мультивековой фестиваль «Мир эпох»

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