В Александровском саду прошел мультивековой фестиваль «Мир эпох»

В Александровском саду можно было окунуться в "Мир эпох". Все желающие могли примерить костюмы воинов, подержать в руках оружие наших предков и попробовать свои силы в старинных ремёслах.Фестиваль "Мир эпох" в одном месте объединил клубы военно-исторической реконструкции. Кировчане и гости города смогли погрузиться в 4-е эпохи истории Вятки. Воины Средневековья, бравые офицеры XIX века, реконструкторы периода ВОВ.Клуб реконструкции "Вятский пехотный полк" представил быт и вооружение солдат эпохи Отечественной войны 1812 года. Форма, мушкеты, тесаки и кивера - все сделано руками участников клуба.Также можно было познакомиться с предметами быта и вооружением, ремеслами, нравами и традициями Древней Руси и народов, проживавших в Эпоху Викингов. Увидеть настоящих русских витязей и дружинников воеводы.Кроме интерактивных площадок, на фестивале можно было попробовать себя в различных ремеслах. Изготовить кольчугу, научиться древнему мастерству набойки по ткани, а также травяному ткачеству.