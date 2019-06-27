Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России. С певцами пообщалась Альбина Самигуллина.Девять ребят отстаивали честь нашего города в главном детском хоре страны. 27 июня в Пскове состоялось открытие Международных Ганзейских дней Нового времени с участием Президента России. Чтобы попасть на такое событие, нужно пройти жесткий конкурсный отбор.Сложность была в том, что почти половина композиций была на иностранных языках - немецком, английском, польском, датском, финском, литовском и белорусском.Кировчане исполнили 18 произведений в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.В течение нескольких дней ребята репетировали по три часа два раза в день, долгие репетиции принесли только успех.Кроме репетиций для ребят была подготовлена познавательная экскурсионная программа, дети узнали много нового об истории нашей страны.Пять вокалистов участвуют в таком масштабном действии не в первый раз. Кроме того, 27 декабря они участвовали на Кремлёвском концерте в Кремле.