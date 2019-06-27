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Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России

Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России

Сегодня, 14:52
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Альбина Самигуллина

Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России. С певцами пообщалась Альбина Самигуллина.

Девять ребят отстаивали честь нашего города в главном детском хоре страны. 27 июня в Пскове состоялось открытие Международных Ганзейских дней Нового времени с участием Президента России. Чтобы попасть на такое событие, нужно пройти жесткий конкурсный отбор.

ТАТЬЯНА ШУРАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Ребята показывают свои голосовые данные. Певец должен обладать красивым тембром, умением читать с листа, и помимо музыкальных способностей ребята должны быть, так скажем, стрессоустойчивыми, потому что Детский хор России - это уникальный коллектив, который, как показывает практика, выступает в любых погодных условиях. Вспомнить, как ребята выступали в Чувашии - они пели под проливным дождём».

Сложность была в том, что почти половина композиций была на иностранных языках - немецком, английском, польском, датском, финском, литовском и белорусском.

Кировчане исполнили 18 произведений в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

АЛИСА ЛЕУШИНА:
«Он одновременно умеет показать и динамику, и темп, и работать с оркестром, и работать одновременно с хором, то есть его мастерство - оно было представлено».
 
В течение нескольких дней ребята репетировали по три часа два раза в день, долгие репетиции принесли только успех.

АЛЕКСАНДРА СЕМЕРИКОВА:
«Мне запомнилось заключительное выступление. В этом году в состав нашего Сводного хора входил не только Детский хор России, но и ребята из других стран Ганзейского Союза, например - Литва, Эстония, Беларусь. Это, прежде всего, новые знакомства, новые эмоции».
 
Кроме репетиций для ребят была подготовлена познавательная экскурсионная программа, дети узнали много нового об истории нашей страны.

МИХАИЛ ЛУППОВ:
«А так я увлекаюсь историей России, мне было интересно посмотреть на места как, например, Псковский Кремль, Изборск, Псково-Печерский монастырь, Спасо-Казанский женский монастырь».

Пять вокалистов участвуют в таком масштабном действии не в первый раз. Кроме того, 27 декабря они участвовали на Кремлёвском концерте в Кремле.

Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России

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