Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России. С певцами пообщалась Альбина Самигуллина.
Девять ребят отстаивали честь нашего города в главном детском хоре страны. 27 июня в Пскове состоялось открытие Международных Ганзейских дней Нового времени с участием Президента России. Чтобы попасть на такое событие, нужно пройти жесткий конкурсный отбор.
ТАТЬЯНА ШУРАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Ребята показывают свои голосовые данные. Певец должен обладать красивым тембром, умением читать с листа, и помимо музыкальных способностей ребята должны быть, так скажем, стрессоустойчивыми, потому что Детский хор России - это уникальный коллектив, который, как показывает практика, выступает в любых погодных условиях. Вспомнить, как ребята выступали в Чувашии - они пели под проливным дождём».
Сложность была в том, что почти половина композиций была на иностранных языках - немецком, английском, польском, датском, финском, литовском и белорусском.
Кировчане исполнили 18 произведений в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.
АЛИСА ЛЕУШИНА:
«Он одновременно умеет показать и динамику, и темп, и работать с оркестром, и работать одновременно с хором, то есть его мастерство - оно было представлено».
В течение нескольких дней ребята репетировали по три часа два раза в день, долгие репетиции принесли только успех.
АЛЕКСАНДРА СЕМЕРИКОВА:
«Мне запомнилось заключительное выступление. В этом году в состав нашего Сводного хора входил не только Детский хор России, но и ребята из других стран Ганзейского Союза, например - Литва, Эстония, Беларусь. Это, прежде всего, новые знакомства, новые эмоции».
Кроме репетиций для ребят была подготовлена познавательная экскурсионная программа, дети узнали много нового об истории нашей страны.
МИХАИЛ ЛУППОВ:
«А так я увлекаюсь историей России, мне было интересно посмотреть на места как, например, Псковский Кремль, Изборск, Псково-Печерский монастырь, Спасо-Казанский женский монастырь».
Пять вокалистов участвуют в таком масштабном действии не в первый раз. Кроме того, 27 декабря они участвовали на Кремлёвском концерте в Кремле.