Прямой эфир
01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 01 июл 14:57 Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019 29 июн 15:11 В Кирове сгорел частный дом. 01 июл 09:34 «Олимпия» приступает к предсезонной подготовке. 01 июл 13:00 В Кирове прошел митинг против нового комплекса в Марадыково 01 июл 17:44 В Кирове прошли учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" 01 июл 17:39 Вопросы к капремонту жителей дома на улице Маклина 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе
14°C
$
63,58
71,66
05 июля 19:55
05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 05 июл 17:26 Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 05 июл 16:53 Кировчанин заразился энцефалитом, выпив сырое козье молоко. 05 июл 16:52 В Котельниче сгорело здание бывшего профучилища. 05 июл 11:06 100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников 05 июл 11:04 Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 10:51 В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу".
Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен

Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен

Сегодня, 17:26
120
Альбина Самигуллина

Исторический облик дома № 17 на улице Орловской в скором времени будет восстановлен. Какие работы планируется провести?

Состояние усадьбы Гусевых близко к аварийному. Здание было построено в 1818 году, за два века его предназначение несколько раз менялось. Но реконструкция объекта ни разу не производилась.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если его реконструируют в соответствии с проектом, который разработала Елена Геннадьевна, я думаю, что город получит красивое здание на красной линии улицы Орловской».
 
Проект успешно прошёл градостроительный совет, и скоро будет воплощаться в жизнь.

ЕЛЕНА ГУРИНА, АРХИТЕКТОР:
«Что касается внутреннего состояния объекта, то у нас у него заменяются полностью перекрытия, мы меняем кровлю, ну, и в дальнейшем, в процессе работы, я так полагаю, что появятся какие-то дополнительные ещё работы».
 
Также будет восстановлен декор здания и изменены входные группы. Усадьба Гусевых не является объектом культурного наследия и не входит в предмет охраны исторического поселения, но является ценной градоформирующей застройкой.

Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама