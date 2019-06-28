Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен

Исторический облик дома № 17 на улице Орловской в скором времени будет восстановлен. Какие работы планируется провести?Состояние усадьбы Гусевых близко к аварийному. Здание было построено в 1818 году, за два века его предназначение несколько раз менялось. Но реконструкция объекта ни разу не производилась.Проект успешно прошёл градостроительный совет, и скоро будет воплощаться в жизнь.Также будет восстановлен декор здания и изменены входные группы. Усадьба Гусевых не является объектом культурного наследия и не входит в предмет охраны исторического поселения, но является ценной градоформирующей застройкой.