Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен

Исторический облик дома № 17 на улице Орловской в скором времени будет восстановлен. Какие работы планируется провести?
Состояние усадьбы Гусевых близко к аварийному. Здание было построено в 1818 году, за два века его предназначение несколько раз менялось. Но реконструкция объекта ни разу не производилась.
МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если его реконструируют в соответствии с проектом, который разработала Елена Геннадьевна, я думаю, что город получит красивое здание на красной линии улицы Орловской».
Проект успешно прошёл градостроительный совет, и скоро будет воплощаться в жизнь.
ЕЛЕНА ГУРИНА, АРХИТЕКТОР:
«Что касается внутреннего состояния объекта, то у нас у него заменяются полностью перекрытия, мы меняем кровлю, ну, и в дальнейшем, в процессе работы, я так полагаю, что появятся какие-то дополнительные ещё работы».
Также будет восстановлен декор здания и изменены входные группы. Усадьба Гусевых не является объектом культурного наследия и не входит в предмет охраны исторического поселения, но является ценной градоформирующей застройкой.