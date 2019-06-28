Прямой эфир
01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 01 июл 14:57 Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019 29 июн 15:11 В Кирове сгорел частный дом. 01 июл 09:34 «Олимпия» приступает к предсезонной подготовке. 01 июл 13:00 В Кирове прошел митинг против нового комплекса в Марадыково 01 июл 17:44 В Кирове прошли учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" 01 июл 17:39 Вопросы к капремонту жителей дома на улице Маклина 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе
14°C
$
63,58
71,66
05 июля 19:54
05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 05 июл 17:26 Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 05 июл 16:53 Кировчанин заразился энцефалитом, выпив сырое козье молоко. 05 июл 16:52 В Котельниче сгорело здание бывшего профучилища. 05 июл 11:06 100 миллионов за полгода перечислили кировчане на счета мошенников 05 июл 11:04 Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 10:51 В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу".
Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии

Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии

Сегодня, 17:29
132
Валентина Палкина

Ансамбль современного танца "Ритм" из Радужного вновь завоевал целый букет наград. Жюри международного фестиваля оценило мастерство кировчан и присудило сразу два Гран-При.

Международный фестиваль "Когда мы вместе", который проходил в Абхазии, стал для коллектива особенным. Впечатлило и общение с членами жюри, и интересные мастер-классы, и количество высших наград.

ЭЛЬВИРА БОБОШИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Первый раз мы привезли два Гран-При, первый раз Гран-При у нас взяла солистка нашего коллектива, которая танцевала первый раз, мы в нее поверили, она поверила в себя, номера были сделаны от души, и жюри оценило, понравилось».

Постановка сольного номера - как поощрение для лучших участников ансамбля. Работают над композицией вместе - и педагоги, и танцоры. Продумывают не только движения, но и то, как ярче выразить чувства. Помогают и уроки импровизации.

УЛЬЯНА БОБКОВА УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Труднее технически номер "Я буду нитью", но это наработается».

Призовые места - и у других солистов. Хотя выступать одному - всегда испытание, все внимание только на тебя.

МАРИЯ ОБОТНИНА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Я всегда танцевала с коллективом, общие танцы, мне было сложно танцевать одной, сосредоточиться».

У ансамбля современного танца "Ритм" немало побед, практически на каждом конкурсе коллектив завоевывает высшую награду и занимает первые места. Не стал исключением и фестиваль в Абхазии.

Здесь был вручен также специальный диплом "Танцуй до последнего".

АННА ОЛИНА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Мы всегда усердно тренируемся, репетируем и всегда стараемся».

Участники ансамбля "Ритм" уже не мыслят своей жизни без танца. А победы в престижных конкурсах вдохновляют, и коллектив готов двигаться вперед - к новым постановкам и новым достижениям.

Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама