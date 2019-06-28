Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии

Ансамбль современного танца "Ритм" из Радужного вновь завоевал целый букет наград. Жюри международного фестиваля оценило мастерство кировчан и присудило сразу два Гран-При.
Международный фестиваль "Когда мы вместе", который проходил в Абхазии, стал для коллектива особенным. Впечатлило и общение с членами жюри, и интересные мастер-классы, и количество высших наград.
ЭЛЬВИРА БОБОШИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Первый раз мы привезли два Гран-При, первый раз Гран-При у нас взяла солистка нашего коллектива, которая танцевала первый раз, мы в нее поверили, она поверила в себя, номера были сделаны от души, и жюри оценило, понравилось».
Постановка сольного номера - как поощрение для лучших участников ансамбля. Работают над композицией вместе - и педагоги, и танцоры. Продумывают не только движения, но и то, как ярче выразить чувства. Помогают и уроки импровизации.
УЛЬЯНА БОБКОВА УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Труднее технически номер "Я буду нитью", но это наработается».
Призовые места - и у других солистов. Хотя выступать одному - всегда испытание, все внимание только на тебя.
МАРИЯ ОБОТНИНА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Я всегда танцевала с коллективом, общие танцы, мне было сложно танцевать одной, сосредоточиться».
У ансамбля современного танца "Ритм" немало побед, практически на каждом конкурсе коллектив завоевывает высшую награду и занимает первые места. Не стал исключением и фестиваль в Абхазии.
Здесь был вручен также специальный диплом "Танцуй до последнего".
АННА ОЛИНА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "РИТМ":
«Мы всегда усердно тренируемся, репетируем и всегда стараемся».
Участники ансамбля "Ритм" уже не мыслят своей жизни без танца. А победы в престижных конкурсах вдохновляют, и коллектив готов двигаться вперед - к новым постановкам и новым достижениям.