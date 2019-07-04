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В МВЦ "Диорама" открылась выставка "Малиновый звон"

В МВЦ "Диорама" открылась выставка "Малиновый звон"

Вчера, 12:03
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Карина Алоян

В музейно-выставочном центре "Диорама" открылась выставка "Малиновый звон". Свадебные наряды, приданое невесты, свадебные украшения и не только.

Торжественность, яркость, веселье иногда - спокойность и камерность, но всегда красота. Это все она - свадьба. Одно из самых значимых и важных событий в жизни человека, соединение радости и печали, старых и новых народных обычаев.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МВЦ "ДИОРАМА":
«Всегда после венчания, когда молодые выходили из церкви, на колокольне всегда раздавался звон, который не только создавал праздничное настроение, но считалось, что он несет в семью богатство, детей и вот этот звон называли малиновым».

Эта выставка об особенностях свадеб в Вятской губернии. В экспозиции экспонаты самых разных эпох связанных со свадебными обрядами: свадебные наряды, приданое невесты, свадебные украшения - есть на что посмотреть.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МВЦ "ДИОРАМА":
«Именно сейчас сезон свадеб, многие молодожёны прогуливаются у нас здесь в парке, и я думаю, им будет интересно зайти сюда, посмотреть, как это было в старину, во времена Советского Союза».

Выставка состоит из 4 комплексов, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории. Шаг за шагом можно узнать о свадебном обряде от крестьян до настоящего времени, но не только.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке можно не только узнать о старинных и современных свадебных традициях, сделать фотографии в интерьерных комплексах, но и позвонить в вятские колокольчики - на счастье».

В МВЦ

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