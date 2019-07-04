В МВЦ "Диорама" открылась выставка "Малиновый звон"

В музейно-выставочном центре "Диорама" открылась выставка "Малиновый звон". Свадебные наряды, приданое невесты, свадебные украшения и не только.Торжественность, яркость, веселье иногда - спокойность и камерность, но всегда красота. Это все она - свадьба. Одно из самых значимых и важных событий в жизни человека, соединение радости и печали, старых и новых народных обычаев.Эта выставка об особенностях свадеб в Вятской губернии. В экспозиции экспонаты самых разных эпох связанных со свадебными обрядами: свадебные наряды, приданое невесты, свадебные украшения - есть на что посмотреть.Выставка состоит из 4 комплексов, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории. Шаг за шагом можно узнать о свадебном обряде от крестьян до настоящего времени, но не только.