Выставка французского художника Анри Матисса в Кирове

Его талант во многом опередил время и определил развитие современного искусства почти во всех направлениях. В Выставочном зале художественного музея открылась выставка французского художника Анри Матисса "Анри Матисс. Взгляд". В числе первых экспозицию увидела и наш корреспондент Карина Алоян.
Лаконичный рисунок, контрастные сочетания цветов, любовь и яркость, одним словом - жизнь и он, гений фовизма. Лучшее и малоизвестное Анри Матисса - 120 литографий, созданных с оригиналов французскими специалистами при жизни художника.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВХМ:
«Все литографии дополнены цитатами художника из писем, книг, где он размышляет о созвучии цветов, о гармонии, о том, что такое живой портрет».
Творчество Матисса невозможно охарактеризовать в границах какого-либо отдельного направления - он постоянно выходил за любые ограничивающие его рамки, снова и снова устремляясь туда, где до него никто еще не бывал. Матисс создал целую серию удивительно красочных работ, где окно, наряду с персонажами в интерьере, занимает особое место.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВХМ:
«Окно для художника - источник его размышлений о вечных темах изобразительного искусства. Его окно - это пространство в пространстве. Мир в мире».
То, что это не подлинники, а печать на холсте ничуть не умаляет достоинства работ Матисса. Здесь он - и иллюстратор. Серия работ "Джаз" как доказательство - в руках гения даже простой материал превращается в шедевр.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВХМ:
«Данные работы художника, с которых сделаны литографии, были сделаны с помощью кусочков ткани - аппликация. Такую технику он еще называл рисование ножницами. Данная серия создана под впечатлением от путешествия по экзотическим странам - отсюда вот все цвета, от впечатлений цирковых выступлений».
Кажется, он искал всю жизнь - ту самую максимально эффектную и одновременно гармоничную выразительность и в этом поиске менял свои художественные инструменты и менялся сам - его титанический труд, создающий особое напряжение и завораживающий своего зрителя.