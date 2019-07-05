Выставка французского художника Анри Матисса в Кирове

Его талант во многом опередил время и определил развитие современного искусства почти во всех направлениях. В Выставочном зале художественного музея открылась выставка французского художника Анри Матисса "Анри Матисс. Взгляд". В числе первых экспозицию увидела и наш корреспондент Карина Алоян.Лаконичный рисунок, контрастные сочетания цветов, любовь и яркость, одним словом - жизнь и он, гений фовизма. Лучшее и малоизвестное Анри Матисса - 120 литографий, созданных с оригиналов французскими специалистами при жизни художника.Творчество Матисса невозможно охарактеризовать в границах какого-либо отдельного направления - он постоянно выходил за любые ограничивающие его рамки, снова и снова устремляясь туда, где до него никто еще не бывал. Матисс создал целую серию удивительно красочных работ, где окно, наряду с персонажами в интерьере, занимает особое место.То, что это не подлинники, а печать на холсте ничуть не умаляет достоинства работ Матисса. Здесь он - и иллюстратор. Серия работ "Джаз" как доказательство - в руках гения даже простой материал превращается в шедевр.Кажется, он искал всю жизнь - ту самую максимально эффектную и одновременно гармоничную выразительность и в этом поиске менял свои художественные инструменты и менялся сам - его титанический труд, создающий особое напряжение и завораживающий своего зрителя.