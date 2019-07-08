В Кирове представлен уникальный проект визуальных искусств «Русский север»

Сегодня в выставочном зале можно попасть на «Русский север». Так называется уникальный проект визуальных искусств, посвященный исследованию северных земель нашей страны. Выставка объединила живопись, графику, скульптуру и видео-арт.
Заповедные, недоступные для массового туризма места арктического Севера с их суровой первозданной красотой не за тысячу километров — здесь, на расстоянии вытянутой руки.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНЕНТ:
«Клюква — уникальный проект визуальных искусств, выросший из университетской среды в событие федерального масштаба. С 2012 года художники из России и Европы выезжают в русский север, чтобы изучить историю, географию и этнографию тех мест».
С магической силой, созданные в ходе пленэров работы, будь это фотография, живопись, декоративно-прикладное искусство и арт-объекты реконструируют образ Севера и придают ему статус духовного пространства. Каждый год — новая тема и новые открытия.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«К нам приехали результаты последних трех пленэров. Это Клюква-берега, Клюква-Большая вода и Клюква-нить. Клюква — это этнографические зарисовки в виде фотографий, живописи и объектов».
На выставке можно познакомиться не только с традиционно выставленными экспонатами.
- Здесь мы можем увидеть инсталляции, которые были сделаны в заброшенных домах и сейчас фото этих инсталляций находятся в собрании мультимедиа арт музея и у нас вот уникальная возможность их на ткани.
Проект получил признание не только в России, но и на международной арене. Два зала искусства, которое завораживает, которое погружает не только в нас окружающее, но и в самих себя.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«В первом зале мы можем увидеть портреты Усть-Ильменских девушек в традиционных праздничных парчовых костюмах. Эти костюмы у них хранятся практически в каждом доме с 19 века. У нас даже представлены небольшие фрагменты сарафанов 19 века».
Пленэр как экспедиция, работа как процесс, творчество как путь, главная идея которого создание образа места посредством различных искусств, где особую роль играет не столько форма передачи, сколько смысл.