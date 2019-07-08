В Кирове представлен уникальный проект визуальных искусств «Русский север»

Сегодня в выставочном зале можно попасть на «Русский север». Так называется уникальный проект визуальных искусств, посвященный исследованию северных земель нашей страны. Выставка объединила живопись, графику, скульптуру и видео-арт.Заповедные, недоступные для массового туризма места арктического Севера с их суровой первозданной красотой не за тысячу километров — здесь, на расстоянии вытянутой руки.С магической силой, созданные в ходе пленэров работы, будь это фотография, живопись, декоративно-прикладное искусство и арт-объекты реконструируют образ Севера и придают ему статус духовного пространства. Каждый год — новая тема и новые открытия.На выставке можно познакомиться не только с традиционно выставленными экспонатами.Проект получил признание не только в России, но и на международной арене. Два зала искусства, которое завораживает, которое погружает не только в нас окружающее, но и в самих себя.Пленэр как экспедиция, работа как процесс, творчество как путь, главная идея которого создание образа места посредством различных искусств, где особую роль играет не столько форма передачи, сколько смысл.