В Кильмези прошел народный фестиваль "Вятский лапоть"

Народный фестиваль "Вятский лапоть" в очередной раз объединил мастеров Кировской области и соседних регионов.Сидеть без дела - точно не про этот праздник. Вятскому лаптю - 11, а это уже история. Когда-то его начинали как районный праздник, сейчас же он вырос межрегионального статуса. Здесь уверены - душа праздника - каждый гость - их, между прочим, несколько тысяч. Удивляться нечему - сразу два праздника - в этом году Кильмезский район отмечает своё 90-летие.Викторина на лучшего знатока района, конкурсы рисунков и фотографий, показ документальных фильмов - для тех, кто любит историю, театрализованные представления - для поднятия настроения. День рождение - это же радость.Традиционное вручение медалей за Любовь и верность - чтобы все видели и знали, семья - самое главное в нашей жизни.Фестиваль не случайно получил "своеобразную" прописку в Кильмези. Местные жители с давних времен занимались лаптеплетением. Все потому, что здесь повсеместно растет липа. Из коры этого дерева по древней технологии изготавливают лыко - гибкий, природный материал. Но не только лаптями славится фестиваль.Сотни и даже тысячи изделий на любой вкус и цвет, от изделий из капа-корня до главного символа фестиваля - лаптя. Умелые руки и немного усидчивости - главный секрет успешного ремесленника. А перед работой обязательно - правильный настрой - позитивный, тогда и изделие получится.Яркий и самобытный - "Вятский лапоть". Нет другого дня в году, когда бы все вокруг с таким удовольствием делились мастерством создания своего промысла, отплясывали на городских площадках, пробовали национальную кухню. И, конечно, плели их - лапти.