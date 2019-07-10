В Кильмези прошел народный фестиваль "Вятский лапоть"

Народный фестиваль "Вятский лапоть" в очередной раз объединил мастеров Кировской области и соседних регионов.
Сидеть без дела - точно не про этот праздник. Вятскому лаптю - 11, а это уже история. Когда-то его начинали как районный праздник, сейчас же он вырос межрегионального статуса. Здесь уверены - душа праздника - каждый гость - их, между прочим, несколько тысяч. Удивляться нечему - сразу два праздника - в этом году Кильмезский район отмечает своё 90-летие.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшнее мероприятие - оно немного иного масштаба и оно отличает от предыдущий мероприятий, потому что сегодня было шествие поселений, которые рассказывали о себе, показывали свои достижения и на этом фоне проходит выставка-фестиваль "Вятский лапоть". Жители Кильмезского района очень гостеприимные люди. Здесь многонациональная составляющая и она создает какую-то свою ауру».
Викторина на лучшего знатока района, конкурсы рисунков и фотографий, показ документальных фильмов - для тех, кто любит историю, театрализованные представления - для поднятия настроения. День рождение - это же радость.
ЮРИЙ ТЕРЕШКОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разрешите сказать огромное спасибо всем, кто трудится в районе, кто своим ежедневным трудом делает район еще более экономически привлекательным, богатым, делает район краше».
Традиционное вручение медалей за Любовь и верность - чтобы все видели и знали, семья - самое главное в нашей жизни.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот сегодня мне запало в душу не то, что я вручил медаль Семьи, любви и верности паре, которая прожила вместе 30 лет - семья Теплицыных, а то, что на этом празднике присутствовали пары, которые прожили вместе 50 лет».
Фестиваль не случайно получил "своеобразную" прописку в Кильмези. Местные жители с давних времен занимались лаптеплетением. Все потому, что здесь повсеместно растет липа. Из коры этого дерева по древней технологии изготавливают лыко - гибкий, природный материал. Но не только лаптями славится фестиваль.
- Нет недаром, неспроста существует береста, только ручки приложите - вот какая красота!
Сотни и даже тысячи изделий на любой вкус и цвет, от изделий из капа-корня до главного символа фестиваля - лаптя. Умелые руки и немного усидчивости - главный секрет успешного ремесленника. А перед работой обязательно - правильный настрой - позитивный, тогда и изделие получится.
ЮРИЙ НАЙМУШИН, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "ВЯТСКИЙ ЛАПОТЬ":
«Сделано изделие с одним швом. Шов один всего - внутри шва нету. Старинным дедовым способом. Внутренний вот тут сторец распарывает и загибается - и всё».
Яркий и самобытный - "Вятский лапоть". Нет другого дня в году, когда бы все вокруг с таким удовольствием делились мастерством создания своего промысла, отплясывали на городских площадках, пробовали национальную кухню. И, конечно, плели их - лапти.