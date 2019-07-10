Прямой эфир
12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 12 июл 11:00 Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства 12 июл 10:45 Вести. Кировская область (Россия-1) 11.07.2019 12 июл 17:54 Кировские садоводы спасли и приютили зайчат 10 июл 10:50 Неравнодушные люди помогли спасти собаку 12 июл 17:48 В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел 11 июл 15:06 В Кирове проходит фестиваль инвалидного спорта "Надежда" 12 июл 11:02 На общественном совете обсудили судьбу объекта "Марадыковский" 10 июл 17:37 Ряд исторических зданий в Кирове могут поменять собственника 12 июл 11:05 В Куменском районе определили лучшую доярку области
11°C
$
62,81
70,68
17 июля 01:23
16 июл 17:43 Ансамбль «Слобода» выиграл федеральный грант в размере двух миллионов рублей 16 июл 16:16 Дорогу к школе в мкр. Урванцево построят к 1 сентября. 16 июл 16:00 В Кирове проходят съемки фильма-сказки "Легенды Иреи" 16 июл 16:00 На участке Опарино-Альмеж начались дорожные работы. 16 июл 14:56 Сборная области по лыжам готовится к новому сезону 16 июл 14:00 Художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты 16 июл 10:10 Кировчане смогут наблюдать частичное лунное затмение. 16 июл 10:09 В Кильмези прошел народный фестиваль "Вятский лапоть" 16 июл 10:09 Кировский конькобежец готовится к новому сезону в составе юниорской сборной России. 16 июл 10:07 Медаль не завоевал, но результат улучшил.
Художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты

Художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты

Вчера, 14:00
206
Карина Алоян

Необычное увлечение - художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты. Карина Алоян выяснила, что такая красота держится на капоте годами.

- Точно так же как карандашом мы наносим контур.
- Только изолентой?
- Да, только изолентой.

Руки - вместо кисти, изолента - вместо красок. В этом творчестве - много и не надо, кроме одного - желания.

НАТАЛЬЯ ТИМОШЕНКОВА, ХУДОЖНИЦА:
«Ничего сложного нет, абсолютно ничего. Пробуйте. У вас у всех получится».

Она прославилась два года назад. Портреты из грязи на тех же автомобилях - её творческих рук дело. Виктор Цой, хоккеисты Малкин и Овечкин, царь Леонид из фильма "300 спартанцев". В 2019-ом, признается Наталья, грязи стало меньше, но не желания творить, и она придумала рисовать портреты в новой технике - изолентой. Такого Киров еще не видел.

НАТАЛЬЯ ТИМОШЕНКОВА, ХУДОЖНИЦА:
- Что больше всего любите рисовать?
- Портреты, наверное, больше всего. Там сходство должно быть. И если сходство есть, значит, я справилась с работой. А животных, растения, цветы - не очень. Это более просто для меня.

Божью коровку на машине нашей съемочной группы Наталья создала за четверть часа. Разминка, в сравнении с тем, что на портрет уходит в среднем 5-6 часов кропотливого труда.

НАТАЛЬЯ ТИМОШЕНКОВА, ХУДОЖНИЦА:
«Сложности в тенях. Составить тени из изоленты - это гораздо сложнее, чем из грязи. Из изоленты приходится маленькие полосочки вырезать и вот как рисунком карандаша - только изолентой».

Пока художница успела украсить только два авто. Всех секретов не раскрывает. Но обещает - её работы совсем скоро увидим на дорогах города.

Художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама