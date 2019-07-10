Необычное увлечение - художница из Кирова создает на машинах портреты с помощью изоленты. Карина Алоян выяснила, что такая красота держится на капоте годами.Руки - вместо кисти, изолента - вместо красок. В этом творчестве - много и не надо, кроме одного - желания.Она прославилась два года назад. Портреты из грязи на тех же автомобилях - её творческих рук дело. Виктор Цой, хоккеисты Малкин и Овечкин, царь Леонид из фильма "300 спартанцев". В 2019-ом, признается Наталья, грязи стало меньше, но не желания творить, и она придумала рисовать портреты в новой технике - изолентой. Такого Киров еще не видел.Божью коровку на машине нашей съемочной группы Наталья создала за четверть часа. Разминка, в сравнении с тем, что на портрет уходит в среднем 5-6 часов кропотливого труда.Пока художница успела украсить только два авто. Всех секретов не раскрывает. Но обещает - её работы совсем скоро увидим на дорогах города.