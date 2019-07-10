В Кирове проходят съемки фильма-сказки "Легенды Иреи"

В областном центре снимается детская полнометражная сказка "Легенды Иреи". Создатели фильма с помощью киноязыка, хотят показать истинные качества русского человека. Отзывчивость, любовь к ближнему и природе.Сегодня в школе изучают мифы древней Греции и многие помнят кентавров, сатиров, Медузу Горгону и прочих персонажей. На Руси были свои сказочные герои. Создатели полнометражки современным языком хотят увлечь детей и подростков историей древней Руси, героями русских сказок. Поскольку люди должны помнить свои истоки.На Руси рай назывался Ирей. И это название, только преобразованное, будет носить сказочная страна, где и разворачивается сюжет фильма. Большая часть актеров - это дети и подростки, непрофессиональные актеры. Они изучают историю и быт древней Руси, приобщаются к разработке костюмов и украшений той эпохи.Каждый фильм - это не просто очередная экранизация какой-нибудь русской сказки, а полноценный метр, затрагивающий актуальные, современные и близкие каждому из нас проблемы. Съемка фильма ведется не только в областном центре. В мае творческая группа съездила в Крым, где были сняты некоторые эпизоды. А уже в ноябре картину смогут увидеть все желающие.