В Кирове проходят съемки фильма-сказки "Легенды Иреи"

В областном центре снимается детская полнометражная сказка "Легенды Иреи". Создатели фильма с помощью киноязыка, хотят показать истинные качества русского человека. Отзывчивость, любовь к ближнему и природе.
Сегодня в школе изучают мифы древней Греции и многие помнят кентавров, сатиров, Медузу Горгону и прочих персонажей. На Руси были свои сказочные герои. Создатели полнометражки современным языком хотят увлечь детей и подростков историей древней Руси, героями русских сказок. Поскольку люди должны помнить свои истоки.
ЕЛЕНА БРОННИКОВА, КИНОРЕЖИССЕР-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Мы снимали Полоз, Болотница, Вещюнью, Лихо, Леший всем известные персонажи с одно стороны, но многие о них не знают. Вот дети, когда они смотрят, им интересно, они начинают читать, узнают и мне пишут, много отзывов, что интересно стало почитать».
На Руси рай назывался Ирей. И это название, только преобразованное, будет носить сказочная страна, где и разворачивается сюжет фильма. Большая часть актеров - это дети и подростки, непрофессиональные актеры. Они изучают историю и быт древней Руси, приобщаются к разработке костюмов и украшений той эпохи.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, АКТЕР, РЕКОНСТРУКТОР:
«Даже ножиком историчным она должна владеть, дочь моя, по сюжету. Владение мечом, верховая езда. Это одна из целостностей этой картины».
Каждый фильм - это не просто очередная экранизация какой-нибудь русской сказки, а полноценный метр, затрагивающий актуальные, современные и близкие каждому из нас проблемы. Съемка фильма ведется не только в областном центре. В мае творческая группа съездила в Крым, где были сняты некоторые эпизоды. А уже в ноябре картину смогут увидеть все желающие.