В выставочном зале представлены "ожившие" картины Алексея Андреева

В выставочном зале художественного музея сегодня можно увидеть "ожившие" картины. Необычные работы с дополненной и виртуальной реальностью современного петербуржского художника оценила Карина Алоян.Современные технологии - как самые яркие краски. Петербуржский художник Алексей Андреев - тот, кто оживляет картины. Он работает в технике цифровой живописи, а для создания картин использует компьютер и планшет.Иллюстрации Алексея представляют собой фантазию на тему недалёкого будущего, которое переплетается с современностью.Каждая картина живёт своей жизнью. Застывшее время как будто возобновляет ход, делая зрителя виртуальным свидетелем момента творения картины.Специалисты успокаивают: пока художник вкладывает часть души в свое произведение - человек останется творцом, а техника - лишь инструментом.0+ - такое искусство понятно и детям, и взрослым. Всем без исключения хочется иногда отправиться в путешествие, в котором картины открывают вдохновляющий и порой пугающий новый мир неизведанного завтра.