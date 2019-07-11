В выставочном зале представлены "ожившие" картины Алексея Андреева

В выставочном зале художественного музея сегодня можно увидеть "ожившие" картины. Необычные работы с дополненной и виртуальной реальностью современного петербуржского художника оценила Карина Алоян.
Современные технологии - как самые яркие краски. Петербуржский художник Алексей Андреев - тот, кто оживляет картины. Он работает в технике цифровой живописи, а для создания картин использует компьютер и планшет.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На картины можно прийти посмотреть просто так, но стоит захватить с собой гаджет, чтобы скачать приложение и погрузиться внутрь картины».
Иллюстрации Алексея представляют собой фантазию на тему недалёкого будущего, которое переплетается с современностью.
- То есть начнет все двигаться, шевелиться, появится музыкальное сопровождение, и мы полностью погрузимся в работу.
Каждая картина живёт своей жизнью. Застывшее время как будто возобновляет ход, делая зрителя виртуальным свидетелем момента творения картины.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Мы увидим параллельный мир - он похож на наш, но немного другой: там летают автобусы, на остановках сидят динозавры и воздухе зависают дома».
Специалисты успокаивают: пока художник вкладывает часть души в свое произведение - человек останется творцом, а техника - лишь инструментом.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Мы привыкли видеть статичную все-таки картинку, а здесь все шевелится бегает, прыгает, разговаривает».
0+ - такое искусство понятно и детям, и взрослым. Всем без исключения хочется иногда отправиться в путешествие, в котором картины открывают вдохновляющий и порой пугающий новый мир неизведанного завтра.