Вечерняя Москва, современная Вятка, Европа и Азия: в Кирове проходит выставка пейзажиста Носкова.

В музее истории Хлынова открылась выставка художника Геннадия Носкова. Мастер представил кировчанам свои пейзажи.
- Церковь, на фоне заката. Машины, стремящиеся домой.
Обычный столичный пейзаж. Его Геннадий Носков сначала сфотографировал, а потом по воспоминаниям написал картину. Художник признается, он не помнит в честь кого воздвигнут храм, и даже не назовет его точного адреса. Главное, что удалось передать атмосферу вечерней Москвы. А это уже более родной вятскому человеку пейзаж.
- Спасский собор в городе Кирове.
- Решили и леса оставить, вот я вижу?
- Да-да-да! Нравится. Я люблю это место.
На картине ремонт собора идет полным ходом. Художник решил оставить строительные леса. Современный Киров не приукрашен, он такой, какой есть и тоже очень красив. Геннадий Носков любит путешествовать. Его вдохновляют не только родные края, но и дальние страны. На полотнах зритель увидит и Кипр, и Израиль, а эта испанская улочка была написана художником совсем недавно.
- Буквально 3 недели назад закончена. Это улочка в Испании, где мы на отдыхе были.
Всего на выставке Геннадий Носков представил более двух десятков своих пейзажей. Большинство работ было сделано совсем недавно.
ГЕННАДИЙ НОСКОВ, ХУДОЖНИК:
«Навеяна теми самыми впечатлениями, теми самыми путешествиями по Европе. Это Италия, Испания, Франция, Кипр. Я думаю, что она достаточно любопытная».
Оценить творчество художник Геннадия Носкова кировчане могут до 18-го августа.