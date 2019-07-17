Вечерняя Москва, современная Вятка, Европа и Азия: в Кирове проходит выставка пейзажиста Носкова.

В музее истории Хлынова открылась выставка художника Геннадия Носкова. Мастер представил кировчанам свои пейзажи.Обычный столичный пейзаж. Его Геннадий Носков сначала сфотографировал, а потом по воспоминаниям написал картину. Художник признается, он не помнит в честь кого воздвигнут храм, и даже не назовет его точного адреса. Главное, что удалось передать атмосферу вечерней Москвы. А это уже более родной вятскому человеку пейзаж.На картине ремонт собора идет полным ходом. Художник решил оставить строительные леса. Современный Киров не приукрашен, он такой, какой есть и тоже очень красив. Геннадий Носков любит путешествовать. Его вдохновляют не только родные края, но и дальние страны. На полотнах зритель увидит и Кипр, и Израиль, а эта испанская улочка была написана художником совсем недавно.Всего на выставке Геннадий Носков представил более двух десятков своих пейзажей. Большинство работ было сделано совсем недавно.Оценить творчество художник Геннадия Носкова кировчане могут до 18-го августа.