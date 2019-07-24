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В Слободском музею грант дали, а гнилой потолок не заметили.

В Слободском музею грант дали, а гнилой потолок не заметили.

Сегодня, 09:30
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Иван Швецов

В Слободском может сорваться ремонт одной из комнат краеведческого музея по президентскому гранту, срочно нужно изыскать дополнительные деньги на укрепление потолка, не внесенное заранее в смету. В причинах проблемы и путях её решения разбирался Иван Швецов.

К 100-летию Слободской краеведческий музей получил президентский грант на оформление одной из комнат в зале "Город мастеров". Но воплощению замысла помешали неожиданные трудности. При проведении работ выяснилось, что между 1 и 2 этажом сгнили перекрытия и потолок, буквально, может упасть на голову. Для решения этой проблемы нужны дополнительные деньги, которых не было изначально в смете, нет их и в бюджете города.

ПАВЕЛ РЫЛОВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ:
«Мы устраним причину - это перекрытие, чтобы можно было провести здесь локальный ремонт. Технически работы несложные. Все упирается в финансы. От 200 тысяч до 1 миллиона рублей сюда можно вложить».

Бывшему дому купца Анфилатова больше 200 лет. В нем ни разу не было капитального ремонта. Дом был построен очень крепко и упорно сопротивлялся разрушающей силе времени, но ничто не вечно. Долгое время в здании не ремонтировали дыры на крыше - последствия этих протечек еще будут о себе заявлять вот так - сгнившими перекрытиями. По приблизительным подсчетам, капитальный ремонт всех изношенных частей здания может обойтись не менее, чем в 10 миллионов рублей. Но об этом пока говорить рано. Сделать бы хоть одну комнату. Сейчас сотрудники музея собирают средства на ремонт перекрытий на одном из краудфандинговых сайтов в сети интернет. Если вовремя не отремонтировать перекрытия, косметический ремонт по смете президентского гранта окажется под угрозой срыва.

В Слободском музею грант дали, а гнилой потолок не заметили.

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