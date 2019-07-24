Лоскутная мозаика - ремесло с душой.

Кировские мастерицы стали победителями Всероссийского фестиваля "Лоскутная мозаика", который проходил в Ивановской области. Еще несколько работ были отмечены поощрительными дипломами.Диплом лауреата был присужден совместной работе Лии Пустовойт и Любови Дитятьевой. И сейчас триптих «Нескучная классика» в течение двух лет, до следующего фестиваля, будет путешествовать по стране. А затем вернется в Киров, как и этот, победитель конкурса 2017-го года.Предварительный отбор на фестиваль «Лоскутная мозаика России» проходит по итогам ежегодной экспозиции в Областном Доме народного творчества. Следующий этап – отбор выставочного комитета в Москве, где Заслуженные художники России и искусствоведы выбирают самые интересные работы разных направлений лоскутного творчества. Поощрительные дипломы были вручены еще нескольким участникам квилт-студии "Тропинка", в том числе, и за коллективную работу "Вместе шьем".Сейчас кировские мастерицы лоскутного шитья готовятся к поездке на фестиваль в Суздаль, где представят свои панно и коллекцию одежды.