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Лоскутная мозаика - ремесло с душой.

Лоскутная мозаика - ремесло с душой.

Сегодня, 11:46
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Валентина Палкина

Кировские мастерицы стали победителями Всероссийского фестиваля "Лоскутная мозаика", который проходил в Ивановской области. Еще несколько работ были отмечены поощрительными дипломами.

Диплом лауреата был присужден совместной работе Лии Пустовойт и Любови Дитятьевой. И сейчас триптих «Нескучная классика» в течение двух лет, до следующего фестиваля, будет путешествовать по стране. А затем вернется в Киров, как и этот, победитель конкурса 2017-го года.

ЛИЯ ПУСТОВОЙТ РУКОВОДИТЕЛЬ КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Там показаны обыкновенные квадратики, полоски, треугольнички, они так весело разлетелись по полю, смотришь - и хочется плясать, петь, в ней есть душа».

Предварительный отбор на фестиваль «Лоскутная мозаика России» проходит по итогам ежегодной экспозиции в Областном Доме народного творчества. Следующий этап – отбор выставочного комитета в Москве, где Заслуженные художники России и искусствоведы выбирают самые интересные работы разных направлений лоскутного творчества. Поощрительные дипломы были вручены еще нескольким участникам квилт-студии "Тропинка", в том числе, и за коллективную работу "Вместе шьем".

СВЕТЛАНА ШАБАЛИНА, УЧАСТНИЦА КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«А так, между нами называется "Солнышко", то есть, это такое светлое, радостное занятие для нас, что мы все это делали с удовольствием, создавали постепенно, и в то же время общение, радость встреч, это тоже важно».

Сейчас кировские мастерицы лоскутного шитья готовятся к поездке на фестиваль в Суздаль, где представят свои панно и коллекцию одежды.

Лоскутная мозаика - ремесло с душой.

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