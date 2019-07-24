Вятские аллюзии Ван Гога.

В Выставочном зале Музейно-архивного центра Кирово-Чепецка открылась персональная выставка картин Николая Вяткина. Эволюция творчества от классических пейзажей до импрессионистских зарисовок и диалог с Ван Гогом - в репортаже Ивана Швецова.Название выставки и её центральная работа - носят одно имя "Диалог". В центре этой картины знаменитые подсолнухи Ван Гога, в нижнем правом углу - великий художник, в верхнем левом углу - автопортрет Вяткина. Рядом с Подсолнухами - ключ. Это ключ к новому творчеству. Сторонник классической живописи в последнее время стал тяготеть к новым краскам и оттенкам.Более 20-и лет преподавал Николай Вяткин в Кирово-Чепецке, в Детской художественной школе. И не смотря на то, что в последние годы художник преподает в кировском художественном училище, в Чепецке его всегда рады видеть и сотрудничать с ним в самых разных начинаниях.Большая часть работ художника была создана в различных уголках нашей малой родины: селе Рябово, Уржуме, Истобенске, Арбаже, селе Пищалье и других. Николай Вяткин предпочитает работать на пленэрах, и передает тончайше психологические оттенки красоты русской природы.