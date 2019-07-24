Прямой эфир
25 июл 15:11 В Кирове изменятся тарифы на водоснабжение. 24 июл 10:04 Директора спортшколы "Юность" заподозрили в вымогательстве. 29 июл 10:00 В Кирове задержали двух насильников-шантажистов. 25 июл 17:27 От Хантера до полиомиелита: вятский кластер в российской фармацевтике. 26 июл 11:00 Бонус за работу: Правительство РФ направит средства на ещё один детский сад и школу Кировской области. 26 июл 15:06 Возможно, это старинная кузница: в Слободском археологи нашли сруб 17 века. 25 июл 15:29 В Слободском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. 26 июл 17:51 Дом без хозяина погибает: проект "дом за рубль" в Кирове. 24 июл 17:28 В регионе реализуется проект "Время для мечты". 26 июл 11:40 В лесах стали появляться осенние грибы.
8°C
$
63,38
70,6
31 июля 03:20
30 июл 17:52 Турниры в "Вятской ладье". 30 июл 17:50 Вятские аллюзии Ван Гога. 30 июл 17:49 Подготовку к учебному году обсудили у ГФИ по Кировской области. 30 июл 15:08 Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте. 30 июл 15:07 Дать возможность учиться: в Кирове помогают многодетным семьям перед школьным сезоном 30 июл 15:06 В Кирове появляются новые труднопроходимые зоны 30 июл 15:04 Вирус приходит из леса - в Кировской области новые случаи бешенства 30 июл 12:01 Контрольная работа: готовясь к сезону, играют юниоры и молодежный состав "Олимпии". 30 июл 10:32 В Кирове на игровой площадке детского сада провалилась земля. 30 июл 10:00 В Кирове нетрезвый водитель иномарки врезался в фуру.
Вятские аллюзии Ван Гога.

Вятские аллюзии Ван Гога.

Вчера, 17:50
186
Иван Швецов

В Выставочном зале Музейно-архивного центра Кирово-Чепецка открылась персональная выставка картин Николая Вяткина. Эволюция творчества от классических пейзажей до импрессионистских зарисовок и диалог с Ван Гогом - в репортаже Ивана Швецова.

Название выставки и её центральная работа - носят одно имя "Диалог". В центре этой картины знаменитые подсолнухи Ван Гога, в нижнем правом углу - великий художник, в верхнем левом углу - автопортрет Вяткина. Рядом с Подсолнухами - ключ. Это ключ к новому творчеству. Сторонник классической живописи в последнее время стал тяготеть к новым краскам и оттенкам.

НИКОЛАЙ ВЯТКИН, ХУДОЖНИК:
«Пересмотрел отношение к свету, цвету и оттенкам. Живописную кухню свою поменял. Поэтому она диалог и называется».

Более 20-и лет преподавал Николай Вяткин в Кирово-Чепецке, в Детской художественной школе. И не смотря на то, что в последние годы художник преподает в кировском художественном училище, в Чепецке его всегда рады видеть и сотрудничать с ним в самых разных начинаниях.

ЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«У нас была достаточно удачная попытка поработать вместе над пленэром со студентами Художественного училища, работали вместе и над другими проектами. И мы решили, что должна быть выставка художника Вяткина в Кирово-Чепецке».
 
Большая часть работ художника была создана в различных уголках нашей малой родины: селе Рябово, Уржуме, Истобенске, Арбаже, селе Пищалье и других. Николай Вяткин предпочитает работать на пленэрах, и передает тончайше психологические оттенки красоты русской природы.

Вятские аллюзии Ван Гога.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама