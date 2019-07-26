С небольшим отклонением от сюжета: свою "Красную шапочку" показали кировские актеры

Кировские актеры-любители показали себя на молодежном форуме iВолга. Театральная студия колледжа культуры показала активистам Приволжья пьесу "Красная шапочка". Этот спектакль стал участником финального этапа фестиваля "Театральное Приволжье".Наверное, не найдется ни одного человека в России, кто бы не знал историю Красной Шапочки. Однако, артисты театральной студии колледжа культуры показывают этот сюжет по-иному. Они отошли от привычных штампов, сделали необычную постановку.Свою "Красную шапочку" артисты театральной студии показали на молодежном форуме iВолга. Ребят пригласили организаторы, так как пьеса стала финалистом фестиваля "Театральное Приволжье". Классическая история в исполнении кировских студентов вызвала большой интерес у участников iВолги.После выступления кировчан пригласили в Чувашию. Там будет проходить фестиваль студенческих театров. Правда, артисты думают о другом творческом конкурсе. Близится финальный этап фестиваля "Театральное Приволжье". В региональном этапе приняли участие 18-ть школьных и студенческих театров. Колледж культуры стал одним из лучших.Победитель будет выбран зрителями при помощи голосования. Есть лишь одна оговорка, голосовать за представителей своего региона - нельзя.Артисты студии уверены, что спектакль понравится массовому зрителю, и у кировчан есть все шансы победить.