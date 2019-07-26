С небольшим отклонением от сюжета: свою "Красную шапочку" показали кировские актеры

Кировские актеры-любители показали себя на молодежном форуме iВолга. Театральная студия колледжа культуры показала активистам Приволжья пьесу "Красная шапочка". Этот спектакль стал участником финального этапа фестиваля "Театральное Приволжье".
Наверное, не найдется ни одного человека в России, кто бы не знал историю Красной Шапочки. Однако, артисты театральной студии колледжа культуры показывают этот сюжет по-иному. Они отошли от привычных штампов, сделали необычную постановку.
ЕВГЕНИЯ ОБУХОВА, АРТИСТКА УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Она, наверное, отличается более напряженными отношениями и небольшим отречением от основного сюжета».
Свою "Красную шапочку" артисты театральной студии показали на молодежном форуме iВолга. Ребят пригласили организаторы, так как пьеса стала финалистом фестиваля "Театральное Приволжье". Классическая история в исполнении кировских студентов вызвала большой интерес у участников iВолги.
ДМИТРИЙ ГУСЛИКОВ, АРТИСТ УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Зритель принял нас очень хорошо. Мы чувствовали энергию от зала. Они активно поучаствовали в спектакле, потому что спектакль строится на интерактиве со зрителем. Зритель нас активно поддерживал. Всегда помогал».
После выступления кировчан пригласили в Чувашию. Там будет проходить фестиваль студенческих театров. Правда, артисты думают о другом творческом конкурсе. Близится финальный этап фестиваля "Театральное Приволжье". В региональном этапе приняли участие 18-ть школьных и студенческих театров. Колледж культуры стал одним из лучших.
АНДРЕЙ МЕТЕЛЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И РЕЖИССЕР УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Мы прошли отбор. Конечно, для коллектива - это огромный прорыв. Потому что на столь значимую аудиторию мы не выступали и не представляли свои спектакли».
Победитель будет выбран зрителями при помощи голосования. Есть лишь одна оговорка, голосовать за представителей своего региона - нельзя.
ОЛЬГА БАКИНА, ДИРЕКТОР КОГПОАУ "ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ":
«По положению фестиваля все видеоверсии спектаклей будут выложены на сайте фестиваля "Театральное Приволжье". Любой зритель, любой человек сможет проголосовать за тот или иной понравившийся ему спектакль».
Артисты студии уверены, что спектакль понравится массовому зрителю, и у кировчан есть все шансы победить.