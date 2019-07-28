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Волшебная страна в Лихановке: там где дети и зрители, и актёры.

Волшебная страна в Лихановке: там где дети и зрители, и актёры.

Сегодня, 15:11
146
Иван Швецов

В Кирове в библиотеке имени Альберта Лиханова сегодня можно попасть в "Волшебную страну - театр", так называется программа чтения для детей, посвященная году театра в России. Что ждет юных театралов?

В театре детям всегда интересно, а если можно принять участие в подготовке самой пьесы - это еще лучше. Каждый ребенок может попробовать себя в роли актёра-кукловода. Пьесы разыгрываются не сложные: "Репка", "Сказка о том, как добро побеждает зло" и другие постановки на основе русского фольклора.

ГАЛИНА НАГОРНИЧНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЛИХАНОВА:
«В отделе абонемента работает театр кота Леопольда. Перед каждым спектаклем мы проводим мастер-класс по изготовлению реквизита, потом эти поделки можно забрать домой».

Вход в театральную мастерскую свободный, кстати, сцену и все куклы своими руками сделали библиотекари.

СВЕТЛАНА КАРАВАЕВА, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ АБОНЕМЕНТА БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЛИХАНОВА:
«Каждый четверг к нам приходит разное количество детей от 3 и более, у нас не очень большой репертуар спектаклей, и они небольшие».

Кроме еженедельных спектаклей, в библиотеке имени Лиханова можно пройти мини-игры и квесты на театральные темы, а на мастер-классе, который ежедневно проходит в отделе искусство, можно сделать театральную маску. Добавим, что за 2 летних месяца в конкурсах и мастер-классах программы "волшебная страна-театр" приняло участие больше 100 детей.

Волшебная страна в Лихановке: там где дети и зрители, и актёры.

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