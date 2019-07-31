В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье».
Отборочный этап продолится до 31 октября.
Участники из Кировской области подготовили видеоверсии спектаклей, которые можно посмотреть на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.
Уже опубликованы видео спектаклей Народного учебного театра «Вятского колледжа культуры» (спектакль «Красная шапочка») и Театральной студии «Стрекоза» Вятскополянского района (спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»).
Победитель фестиваля будет определен в ноябре в ходе смс-голосования. Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
- Одна из главных целей Указа Президента РФ Владимира Путина о проведении Года театра заключается в привлечении интереса молодежи к театральной жизни. Если нам это удалось, если такой формат действительно вам нужен, то мы, конечно, будем его продолжать. Хочется, чтобы проект «Театральное Приволжье» был как живой организм: чтобы он жил и развивался вместе со своими участниками. Сейчас мы видим, что у него есть шансы стать успешным, и уверен, все регионы ПФО нас поддержат, - сказал полпред.