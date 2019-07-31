Прямой эфир
31 июл 14:50 Стала известна предварительная причина пожара в тепличном хозяйстве. 01 авг 15:08 Вятка и Гессен: кировские добровольцы-пожарные обмениваются опытом с немецкими. 02 авг 18:04 Никто кроме нас - в Кирове отметили День ВДВ. 31 июл 17:24 Парк вятского периода: палеонтологи Кировской области нашли исчезнувших моллюсков. 02 авг 18:00 Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту. 01 авг 11:07 Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское. 31 июл 17:20 В день "крылатой пехоты" прыжки с парашютом под вопросом 01 авг 15:13 Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района. 01 авг 17:32 Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина? 01 авг 15:06 Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.
11°C
$
65,2
73,07
06 августа 20:06
06 авг 17:21 Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области. 06 авг 14:17 Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки. 06 авг 14:10 В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества. 06 авг 11:44 Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения 06 авг 11:15 Грибники - в зоне риска: кировские поисковики рассказали, как не потеряться в лесу 06 авг 11:12 Не только вятские школьники: в лагере Сосновый бор закончилась смена из республики Коми 06 авг 11:07 Выручают петуньи и декоративная капуста: в Кстинино прошел конкурс придворовых территорий 06 авг 09:28 Юниорская команда «Олимпия» откроет сезон выездными матчами. 05 авг 17:26 Главное - равновесие: в Верхошижемье прошло первенство по лыжероллерам 05 авг 15:30 В Кировской области объявили метеопредупреждение.
В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье».

В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье».

Вчера, 14:35
336

В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье».
Отборочный этап продолится до 31 октября.

Участники из Кировской области подготовили видеоверсии спектаклей, которые можно посмотреть на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Уже опубликованы видео спектаклей Народного учебного театра «Вятского колледжа культуры» (спектакль «Красная шапочка») и Театральной студии «Стрекоза» Вятскополянского района (спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»). 

Победитель фестиваля будет определен в ноябре в ходе смс-голосования. Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. 

- Одна из главных целей Указа Президента РФ Владимира Путина о проведении Года театра заключается в привлечении интереса молодежи к театральной жизни. Если нам это удалось, если такой формат действительно вам нужен, то мы, конечно, будем его продолжать. Хочется, чтобы проект «Театральное Приволжье» был как живой организм: чтобы он жил и развивался вместе со своими участниками. Сейчас мы видим, что у него есть шансы стать успешным, и уверен, все регионы ПФО нас поддержат, - сказал полпред.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама