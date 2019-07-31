В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье».

Отборочный этап продолится до 31 октября.Участники из Кировской области подготовили видеоверсии спектаклей, которые можно посмотреть на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.Уже опубликованы видео спектаклей Народного учебного театра «Вятского колледжа культуры» (спектакль «Красная шапочка») и Театральной студии «Стрекоза» Вятскополянского района (спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»).Победитель фестиваля будет определен в ноябре в ходе смс-голосования. Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.- сказал полпред.