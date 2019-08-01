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Все девочки любят кукол: слобожане выиграли конкурс "Добрая Вятка"

Все девочки любят кукол: слобожане выиграли конкурс "Добрая Вятка"

Вчера, 11:26
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Валентина Палкина

Проект клуба "Рукодельница" из Слободского стал победителем конкурса "Добрая Вятка". В ближайшее время в местной библиотеке откроется "Территория совместного творчества" и состоится народный флэш-моб на Соборной площади.

Девочки, даже если они уже бабушки, так же, как в детстве, любят кукол. Получаться стали не сразу, но создание этих модниц пришлось по душе и самой мастерице, и ее внучкам.

ТАТЬЯНА КАЙСИНА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "РУКОДЕЛЬНИЦА":
«Костюмы - это когда спать ложишься, начинается работа головного мозга, засыпаешь с модельками, просыпаешься, уже все, в голове готовое изделие. Это очень интересно, стимулирует к жизни, очень хочется что-то делать, творить, одно делаешь, а в голове уже другое зарождается, это ведь так у всех рукодельниц».

И действительно, ни одна из участниц клуба уже не мыслит жизни без рукоделия. Причем, каждая пробует разные виды и техники.

НАТАЛЬЯ ПОДЧЕЗЕРЦЕВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "РУКОДЕЛЬНИЦА":
«Пока вечером что-нибудь не сделаешь, спать не ложишься, это успокаивает, и мне кажется, без этого уже нельзя, можно вышивать, шить, для всего находится время».

Татьяна Манина с бисером начала работать несколько лет назад, больше всего понравилось делать украшения.

ТАТЬЯНА МАНИНА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "РУКОДЕЛЬНИЦА":
«Сейчас же очень много в интернете, сложно, делаем, распускаем и по новой делаем».

Клубу "Рукодельница" в библиотеке имени Грина в Слободском исполнилось пять лет, за это время проведено 60 мастер-классов, темы которых ни разу не повторялись. Выпускают здесь даже брошюры с выкройками и подробными пояснениями, как сделать, к примеру, игольницу.

ТАМАРА ПОТАПОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "РУКОДЕЛЬНИЦА":
«Берете баночку, отмываете, когда закончится крем. Немножко капнули клея, приклеили и начинаете украшать, я выбрала самый простой вариант, нанесла клей, макнула в бисер, и горловинка украшена».

Проект клуба "Свяжем добро вместе!" стал победителем регионального конкурса "Добрая Вятка". В августе состоится открытие зала "Территория совместного творчества" и флэш-моб на Соборной площади.

МАРИНА АХМАДЕЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА "РУКОДЕЛЬНИЦА":
«Флэш-моб мы назвали "Выходи вязать!", мы привлекаем всех, принесем с собой спицы, нитки, крючок и будем обучать всех желающих в городе, кто подойдет в этот день, прямо на ходу будем учить вязать и приглашать в свой клуб "Рукодельница"».

Кроме того, в рамках проекта пройдут городской творческий конкурс "Одень книгу!" и конкурс скоростного вязания, а также семейный праздник династий слободских мастеров.

Все девочки любят кукол: слобожане выиграли конкурс

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