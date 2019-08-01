Все девочки любят кукол: слобожане выиграли конкурс "Добрая Вятка"

Проект клуба "Рукодельница" из Слободского стал победителем конкурса "Добрая Вятка". В ближайшее время в местной библиотеке откроется "Территория совместного творчества" и состоится народный флэш-моб на Соборной площади.Девочки, даже если они уже бабушки, так же, как в детстве, любят кукол. Получаться стали не сразу, но создание этих модниц пришлось по душе и самой мастерице, и ее внучкам.И действительно, ни одна из участниц клуба уже не мыслит жизни без рукоделия. Причем, каждая пробует разные виды и техники.Татьяна Манина с бисером начала работать несколько лет назад, больше всего понравилось делать украшения.Клубу "Рукодельница" в библиотеке имени Грина в Слободском исполнилось пять лет, за это время проведено 60 мастер-классов, темы которых ни разу не повторялись. Выпускают здесь даже брошюры с выкройками и подробными пояснениями, как сделать, к примеру, игольницу.Проект клуба "Свяжем добро вместе!" стал победителем регионального конкурса "Добрая Вятка". В августе состоится открытие зала "Территория совместного творчества" и флэш-моб на Соборной площади.Кроме того, в рамках проекта пройдут городской творческий конкурс "Одень книгу!" и конкурс скоростного вязания, а также семейный праздник династий слободских мастеров.