Не петь, а жить выступлением: в Нолинске стартует фестиваль актёрской песни

Завтра в Нолинске стартует фестиваль актерской песни "Шар голубой". В нем примут участие почти 50 артистов, причем не только из Кировской области. Что ожидает зрителей?Актерская песня отличается от всего остального. Актер не поет, он живет в своем музыкальном или сольном произведении. Такой номер - это моноспектакль. Но на фестивале "Шар голубой" в Нолинске, зрители увидят не только сольные выступления. Свой талант покажут и коллективы. Предусмотрено несколько номинаций.Всего на сцене можно будет увидеть 45-ть человек. Они представляют 17-ть коллективов, не только из Кировской области, но и из соседних регионов. С каждым годом артистов на фестивале становится больше. Это и не удивительно. Фестиваль актерской песни - явление не частое в культурной жизни России.В этом году фестиваль актерской песни "Шар голубой" имени Бориса Чиркова посвящен году театра в России, что не удивительно. Председателем жюри станет дочь легендарного актера Бориса Чиркова, которая является доцентом кафедры актерского мастерства ВГИК. Во время пресс-конференции, она вышла на связь с журналистами по телефону.Победители получат призы и дипломы. Закончится фестиваль традиционным шествием по Нолинску 11-го августа. Отметим, в этом году "Шар голубой" раздвигает границы. Артисты выступят еще в Уржуме и Суне.