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Не петь, а жить выступлением: в Нолинске стартует фестиваль актёрской песни

Не петь, а жить выступлением: в Нолинске стартует фестиваль актёрской песни

Вчера, 15:05
250
Артем Макаров

Завтра в Нолинске стартует фестиваль актерской песни "Шар голубой". В нем примут участие почти 50 артистов, причем не только из Кировской области. Что ожидает зрителей?

Актерская песня отличается от всего остального. Актер не поет, он живет в своем музыкальном или сольном произведении. Такой номер - это моноспектакль. Но на фестивале "Шар голубой" в Нолинске, зрители увидят не только сольные выступления. Свой талант покажут и коллективы. Предусмотрено несколько номинаций.

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Три номинации. Индивидуальный исполнитель, здесь будут принимать участие 11 человек. Номинация "ансамбль", в ней заявилось 5 участников, и номинация "Театральный коллектив" - 4 творческих коллектива, но представляют они пять работ».

Всего на сцене можно будет увидеть 45-ть человек. Они представляют 17-ть коллективов, не только из Кировской области, но и из соседних регионов. С каждым годом артистов на фестивале становится больше. Это и не удивительно. Фестиваль актерской песни - явление не частое в культурной жизни России.

НАТАЛЬЯ ИСАЕВА, ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ШАР ГОЛУБОЙ", НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Ну, какой вы фестиваль знаете? Актерской песни? Имени Миронова! Больше нет! По крайней мере, я не слышала! И наш».

В этом году фестиваль актерской песни "Шар голубой" имени Бориса Чиркова посвящен году театра в России, что не удивительно. Председателем жюри станет дочь легендарного актера Бориса Чиркова, которая является доцентом кафедры актерского мастерства ВГИК. Во время пресс-конференции, она вышла на связь с журналистами по телефону.

- Вот уже десятый год проходит фестиваль-конкурс "Шар голубой". Пускай небольшой, но все-таки это юбилей.

Победители получат призы и дипломы. Закончится фестиваль традиционным шествием по Нолинску 11-го августа. Отметим, в этом году "Шар голубой" раздвигает границы. Артисты выступят еще в Уржуме и Суне.

Не петь, а жить выступлением: в Нолинске стартует фестиваль актёрской песни

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