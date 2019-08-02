Дирижёр вятского симфонического оркестра стал правительственным стипендиатом.

Дирижер Вятского симфонического оркестра Евгений Дробахин стал стипендиатом Правительства России. Всего в этом году поддержку на федеральном уровне получили сто молодых деятелей культуры и искусства со всей страны.Прошел год с того момента, как выпускник Уральской консерватории, лауреат международных конкурсов стал дирижером Вятского симфонического оркестра имени Валерия Раевского. Под управлением Евгения Дробахина проходят детские концерты, а также такие масштабные проекты, как «Передвижная филармония».И в этом году дирижер симфонического оркестра вошел в число ста стипендиатов министерства культуры РФ. Эта мера поддержки является дополнительным стимулом как для привлечения молодых специалистов сферы культуры в регионы, так и для их профессионального роста. Отметим, что Евгений активно работает и по своей первой специальности - инструментальное исполнительство (классическая гитара).Добавим, что кировчане не в первый раз становятся стипендиатами правительства РФ. Поддержка государства была оказана солистам вятских оркестров скрипачу Кириллу Запольскому и домристке Оксане Касимовой.