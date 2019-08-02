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Дирижёр вятского симфонического оркестра стал правительственным стипендиатом.

Дирижёр вятского симфонического оркестра стал правительственным стипендиатом.

Вчера, 17:38
298
Валентина Палкина

Дирижер Вятского симфонического оркестра Евгений Дробахин стал стипендиатом Правительства России. Всего в этом году поддержку на федеральном уровне получили сто молодых деятелей культуры и искусства со всей страны.

Прошел год с того момента, как выпускник Уральской консерватории, лауреат международных конкурсов стал дирижером Вятского симфонического оркестра имени Валерия Раевского. Под управлением Евгения Дробахина проходят детские концерты, а также такие масштабные проекты, как «Передвижная филармония».

ЕВГЕНИЙ ДРОБАХИН, ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В. А. РАЕВСКОГО:
«Из того, что сразу вспоминается, - это постановка новогоднего спектакля, мюзикла, где я дирижировал в оркестровой яме, а на сцене были солисты, также ритм-группа, для меня это был новый опыт, интересный».

И в этом году дирижер симфонического оркестра вошел в число ста стипендиатов министерства культуры РФ. Эта мера поддержки является дополнительным стимулом как для привлечения молодых специалистов сферы культуры в регионы, так и для их профессионального роста. Отметим, что Евгений активно работает и по своей первой специальности - инструментальное исполнительство (классическая гитара).

ЕВГЕНИЙ ДРОБАХИН, ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В. А. РАЕВСКОГО:
«Участие в качестве солиста-гитариста с симфоническим оркестром, будет приезжий дирижер из Италии, также планируются концерты в составе дуэтов - гитара - флейта и гитара – скрипка».

Добавим, что кировчане не в первый раз становятся стипендиатами правительства РФ. Поддержка государства была оказана солистам вятских оркестров скрипачу Кириллу Запольскому и домристке Оксане Касимовой.

Дирижёр вятского симфонического оркестра стал правительственным стипендиатом.

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