Выставка уникальной фототехники открылась в Музее огня.

В Музее огня, созданном сотрудниками МЧС, сегодня можно увидеть уникальную выставку фото и кинотехники. В прошлом веке все они были важными рабочими инструментами сотрудников испытательно-пожарной лаборатории.Уникальные фотографии. Стадион Трудовые резервы почти сразу после взрыва. Эти снимки сделал Виктор Пестов. Ветеран МЧС, член союза журналистов, он был фотографом в пожарной охране.Виктору Павловичу удалось уговорить сотрудников спецслужб не засвечивать пленку из его аппарата. Виктор Пестов четверть века прослужил в пожарной охране. Эксперты делали вывод о причинах возгораний, в том числе и по его фотографиям и видеоматериалам.Это интервью было записано год назад в музее фото и кинотехники испытательной пожарной лаборатории. Здесь уникальная экспозиция. Фотоаппараты, проекторы, кинокамеры. Такого нет даже в музее ГТРК Вятка.Кинокамера "Пентафлекс 16", производства ГДР. До сих пор находится в рабочем состоянии, говорит хранитель Максим Сулима. Только пленку вставляй и можно работать.А этот аппарат служит для сушки и отпечатки фотографий. Он был только у профессиональных фотостудий. Он обладает высокой производительностью и был мечтой для многих фотографов-любителей.Всего в коллекции более 50-ти экспонатов. Очень много фотоаппаратов. Среди них есть те, с которыми специалисты работали еще лет пять-десять назад. Конечно, самый большой интерес вызывают экспонаты постарше.Сегодня специалисты кировской испытательной пожарной лаборатории МЧС работают на современной цифровой технике. Старое оборудование - фоторужья, стереофотоаппараты и многое другое, показывают тем, кто приходит в музей.