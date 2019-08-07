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Выставка уникальной фототехники открылась в Музее огня.

Выставка уникальной фототехники открылась в Музее огня.

Сегодня, 11:33
177
Артем Макаров

В Музее огня, созданном сотрудниками МЧС, сегодня можно увидеть уникальную выставку фото и кинотехники. В прошлом веке все они были важными рабочими инструментами сотрудников испытательно-пожарной лаборатории.

Уникальные фотографии. Стадион Трудовые резервы почти сразу после взрыва. Эти снимки сделал Виктор Пестов. Ветеран МЧС, член союза журналистов, он был фотографом в пожарной охране.

ВИКТОР ПЕСТОВ, ВЕТЕРАН МЧС, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
«Я поснимал, потом смотрю, дело плохо, у всех пленочку на выходе изымают, а потом засвечивают, кто снимал».

Виктору Павловичу удалось уговорить сотрудников спецслужб не засвечивать пленку из его аппарата. Виктор Пестов четверть века прослужил в пожарной охране. Эксперты делали вывод о причинах возгораний, в том числе и по его фотографиям и видеоматериалам.

ВИКТОР ПЕСТОВ, ВЕТЕРАН МЧС, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
«Снимал на пожарах, снимал, с камерой этой бегал. Камера и фотоаппарат. Пленочка. Надо проявить, надо напечатать».

Это интервью было записано год назад в музее фото и кинотехники испытательной пожарной лаборатории. Здесь уникальная экспозиция. Фотоаппараты, проекторы, кинокамеры. Такого нет даже в музее ГТРК Вятка.

Кинокамера "Пентафлекс 16", производства ГДР. До сих пор находится в рабочем состоянии, говорит хранитель Максим Сулима. Только пленку вставляй и можно работать.

А этот аппарат служит для сушки и отпечатки фотографий. Он был только у профессиональных фотостудий. Он обладает высокой производительностью и был мечтой для многих фотографов-любителей.

МАКСИМ СУЛИМА, СТАРШИЙ МАСТЕР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сюда закладываются фотографии, в мокром состоянии после химобработки. Здесь у нас задаются обороты и температура».

Всего в коллекции более 50-ти экспонатов. Очень много фотоаппаратов. Среди них есть те, с которыми специалисты работали еще лет пять-десять назад. Конечно, самый большой интерес вызывают экспонаты постарше.

МАКСИМ СУЛИМА, СТАРШИЙ МАСТЕР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самый старый фотоаппарат у нас еще дореволюционный. Ориентировочно 1905-1915 года выпуска. Это город Томск».

Сегодня специалисты кировской испытательной пожарной лаборатории МЧС работают на современной цифровой технике. Старое оборудование - фоторужья, стереофотоаппараты и многое другое, показывают тем, кто приходит в музей.

Выставка уникальной фототехники открылась в Музее огня.

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