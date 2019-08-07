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Поэтический баттл: юные кировчане участвуют в необычном конкурсе

Поэтический баттл: юные кировчане участвуют в необычном конкурсе

Сегодня, 13:36
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Валентина Палкина

Возможно ли совместить поэзию классиков и современные ритмы? Авторы проекта "Культурная Сила" доказали, что - можно, и стали победителем регионального конкурса "Добрая Вятка".

В рамках проекта создано несколько объединений, набрана команда волонтеров, записан и смонтирован пилотный видеоклип, проведены первые выступления и мастер-классы, которые привлекли немало юных кировчан.

АЛЕКСЕЙ ЧУМАЕВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ЦЕНТРА "КАЛЕЙДОСКОП":
«Легче всего репетировать с ребятами, опираясь на литературные произведения классиков, эти стихотворения мы накладывали на музыку, отрабатывали различные стили исполнения, работали над дикцией».

В проекте также появились новые направления - Сила танца и Сила звука. На одной из творческих площадок рэперы "Калейдоскопа" встретились с участниками поэтических баттлов Сила Слова, организатор которых присоединился к проекту.

ЕГОР КОЛБИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СИЛА СЛОВА":
«На тот момент были популярны баттлы, надо было культуру продвигать, и при помощи баттлов, но в варианте культурных, использования литературы, у меня участники писали первую часть обращения к оппоненту сами, а дальше использовали стих, как аргумент своим словам».

Главная задача проекта - создание инновационного молодежного движения в противовес современному низко-культурному творческому контенту.

АНЯ ШУБНИКОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "КУЛЬТСИЛА":
«Мне нравится, потому что тут очень добрый учитель, песни очень красивые и музыка, и все очень легко запоминается».

Проект "КультСила" стал победителем регионального конкурса «Добрая Вятка», а также вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России». В сентябре авторам предстоит очная защита своих работ на окружном форуме.

Поэтический баттл: юные кировчане участвуют в необычном конкурсе

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