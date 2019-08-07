Поэтический баттл: юные кировчане участвуют в необычном конкурсе

Возможно ли совместить поэзию классиков и современные ритмы? Авторы проекта "Культурная Сила" доказали, что - можно, и стали победителем регионального конкурса "Добрая Вятка".В рамках проекта создано несколько объединений, набрана команда волонтеров, записан и смонтирован пилотный видеоклип, проведены первые выступления и мастер-классы, которые привлекли немало юных кировчан.В проекте также появились новые направления - Сила танца и Сила звука. На одной из творческих площадок рэперы "Калейдоскопа" встретились с участниками поэтических баттлов Сила Слова, организатор которых присоединился к проекту.Главная задача проекта - создание инновационного молодежного движения в противовес современному низко-культурному творческому контенту.Проект "КультСила" стал победителем регионального конкурса «Добрая Вятка», а также вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России». В сентябре авторам предстоит очная защита своих работ на окружном форуме.