Поэтический баттл: юные кировчане участвуют в необычном конкурсе

Возможно ли совместить поэзию классиков и современные ритмы? Авторы проекта "Культурная Сила" доказали, что - можно, и стали победителем регионального конкурса "Добрая Вятка".
В рамках проекта создано несколько объединений, набрана команда волонтеров, записан и смонтирован пилотный видеоклип, проведены первые выступления и мастер-классы, которые привлекли немало юных кировчан.
АЛЕКСЕЙ ЧУМАЕВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ЦЕНТРА "КАЛЕЙДОСКОП":
«Легче всего репетировать с ребятами, опираясь на литературные произведения классиков, эти стихотворения мы накладывали на музыку, отрабатывали различные стили исполнения, работали над дикцией».
В проекте также появились новые направления - Сила танца и Сила звука. На одной из творческих площадок рэперы "Калейдоскопа" встретились с участниками поэтических баттлов Сила Слова, организатор которых присоединился к проекту.
ЕГОР КОЛБИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СИЛА СЛОВА":
«На тот момент были популярны баттлы, надо было культуру продвигать, и при помощи баттлов, но в варианте культурных, использования литературы, у меня участники писали первую часть обращения к оппоненту сами, а дальше использовали стих, как аргумент своим словам».
Главная задача проекта - создание инновационного молодежного движения в противовес современному низко-культурному творческому контенту.
АНЯ ШУБНИКОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "КУЛЬТСИЛА":
«Мне нравится, потому что тут очень добрый учитель, песни очень красивые и музыка, и все очень легко запоминается».
Проект "КультСила" стал победителем регионального конкурса «Добрая Вятка», а также вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России». В сентябре авторам предстоит очная защита своих работ на окружном форуме.