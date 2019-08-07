Против танков лишь гранаты: в музее вспоминают подвиг "широнинцев"

"Шаг в бессмертие". Так называется новая выставка, которая открылась в Музее воинской славы. Посвящена она подвигу героев-широнинцев в марте 1943. Уникальные экспонаты увидела наша съемочная группа.Это отрывок из документального фильма "Широнинцы. Подвиг без цензуры". В марте 43го года в районе Харькова, взвод под командованием нашего земляка Петра Широнина в течение трех дней отражал массированные удары немецких танков и пехоты.Из 25 солдат взвода в живых остались только 6 бойцов. Всем было присвоено звание Героев Советского Союза. Подвигу героев-широнинцев посвящена новая выставка в музее Воинской славы.Это - еще один уникальный экспонат выставки - текст передачи кировского радио, впервые в эфире он прозвучал в далеком 44ом году и был посвящен подвигу широнинцев. Выставка небольшая, но содержательная. Многие экспонаты, как например эта бутылка для зажигательной смеси, хоть и не имеют прямого отношения к тому бою, представляют историческую ценность.В этом году со дня рождения нашего земляка Петра Николаевича Широнина исполнилось бы 110 лет. После войны, он вернулся в родной Кирс, и всю оставшуюся жизнь посвятил педагогической деятельности.