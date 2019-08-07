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Против танков лишь гранаты: в музее вспоминают подвиг "широнинцев"

Против танков лишь гранаты: в музее вспоминают подвиг "широнинцев"

Сегодня, 13:41
138
Анастасия Елсукова

"Шаг в бессмертие". Так называется новая выставка, которая открылась в Музее воинской славы. Посвящена она подвигу героев-широнинцев в марте 1943. Уникальные экспонаты увидела наша съемочная группа.

Это отрывок из документального фильма "Широнинцы. Подвиг без цензуры". В марте 43го года в районе Харькова, взвод под командованием нашего земляка Петра Широнина в течение трех дней отражал массированные удары немецких танков и пехоты.

ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Наши гвардейцы выстояли, не пропустили их, но к сожалению, когда была подбита единственная пушка и солдаты наши боролись с танками только с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью».

Из 25 солдат взвода в живых остались только 6 бойцов. Всем было присвоено звание Героев Советского Союза. Подвигу героев-широнинцев посвящена новая выставка в музее Воинской славы.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В моих руках уникальный документ. Это решение исполкома Кировского городского совета депутатов от 68го года о переименовании улицы Кордной в улицу Широнинцев. Поводом послужило 25-летие со дня героического подвига нашего земляка».

Это - еще один уникальный экспонат выставки - текст передачи кировского радио, впервые в эфире он прозвучал в далеком 44ом году и был посвящен подвигу широнинцев. Выставка небольшая, но содержательная. Многие экспонаты, как например эта бутылка для зажигательной смеси, хоть и не имеют прямого отношения к тому бою, представляют историческую ценность.

ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Оригинал! Эту бутылку нам предоставили организация "Долг", она была найдена на местах боев».

В этом году со дня рождения нашего земляка Петра Николаевича Широнина исполнилось бы 110 лет. После войны, он вернулся в родной Кирс, и всю оставшуюся жизнь посвятил педагогической деятельности.

Против танков лишь гранаты: в музее вспоминают подвиг

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