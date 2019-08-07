139 фамилий и ещё 40: в Лянгасово презентовали книгу о героях ВОВ

В Лянгасово в библиотечно-музейном комплексе презентовали первую часть "Книги Памяти Лянгасово. 1941-1945", посвященную воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фотографии героев и воспоминания их родных - уникальный материал. Эта книга о жителях Лянгасово, погибших в годы войны.
ИРИНА ВЫЧЕГЖАНИНА, СОАВТОР КНИГИ:
«Очень интересно, что всем этим фотографиям больше 75 лет, то есть сделаны они были еще до начала ВОВ. Сейчас такие фотографии - это редкость. Вот эти фото есть только в музее Лянгасово. Так же вошли материалы из архивов».
Всего - 139 фамилий. В ходе поиска было найдено еще 40, имена которых еще предстоит увековечить на памятнике. На презентации - родственники погибших, которые помогали в создании книги: делились воспоминаниями, письмами и фотографиями. Наталья Ивановна - одна из них. В книге написано об отце её мужа.
НАТАЛЬЯ ШАТУНОВА:
«Однажды на станции сообщили матери, что будет ехать состав, в котором едет отец. И вот здесь мать прождала очень долго на станции с ребенком на руках и увиделись буквально на минутку. И сказала, что будет ждать. Но, к сожалению, как многие, ушли на фронт и больше не увиделись».
Не "сухой" материал - целые истории. Авторы не планируют останавливаться. Планов впереди много.
ИРИНА ВЫЧЕГЖАНИНА, СОАВТОР КНИГИ:
«Планируется выпуск второй и третьей к части. Вторую часть мы хотим посвятить лянгасовцам, которые вернулись с войны - их 150 примерно, информация хранится в музее, она не оформлена».
Новые части книги планируется создать к 75-й годовщине Победы.