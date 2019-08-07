139 фамилий и ещё 40: в Лянгасово презентовали книгу о героях ВОВ

В Лянгасово в библиотечно-музейном комплексе презентовали первую часть "Книги Памяти Лянгасово. 1941-1945", посвященную воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Фотографии героев и воспоминания их родных - уникальный материал. Эта книга о жителях Лянгасово, погибших в годы войны.Всего - 139 фамилий. В ходе поиска было найдено еще 40, имена которых еще предстоит увековечить на памятнике. На презентации - родственники погибших, которые помогали в создании книги: делились воспоминаниями, письмами и фотографиями. Наталья Ивановна - одна из них. В книге написано об отце её мужа.Не "сухой" материал - целые истории. Авторы не планируют останавливаться. Планов впереди много.Новые части книги планируется создать к 75-й годовщине Победы.